Φωτιά στο Πολυδάμειο Λάρισας: Ήχησε 112 για ετοιμότητα, επιχειρούν 40 πυροσβέστες

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Τετάρτης σε χαμηλή βλάστηση στο Πολυδάμειο Λάρισας.
Για την επιχείρηση κατάσβεσης, κινητοποιήθηκαν 40 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων, 8 οχήματα, 3 Α/Φ και 1 Ε/Π. Στην επιχείρηση κατάσβεσης συνδράμουν μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ.
#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στο Πολυδάμειο Λάρισας. Κινητοποιήθηκαν 40 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων, 8 οχήματα 3 Α/Φ και 1 Ε/Π. Συνδρομή από μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 10, 2025
Λίγο μετά τις 16.30 εστάλη μήνυμα από το 112 προκειμένου οι πολίτες στην περιοχή Βασιλικά Φαρσάλων της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας να παραμείνουν σε ετοιμότητα.
⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣— 112 Greece (@112Greece) September 10, 2025
🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Βασιλικά #Φαρσάλων της Περιφερειακής Ενότητας #Λάρισας
‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
ℹ️ https://t.co/kexUnloeCt@pyrosvestiki@hellenicpolice