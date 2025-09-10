Φωτιά στο Πολυδάμειο Λάρισας: Ήχησε 112 για ετοιμότητα, επιχειρούν 40 πυροσβέστες

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Τετάρτης σε χαμηλή βλάστηση στο Πολυδάμειο Λάρισας.

Για την επιχείρηση κατάσβεσης, κινητοποιήθηκαν 40 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων, 8 οχήματα, 3 Α/Φ και 1 Ε/Π. Στην επιχείρηση κατάσβεσης συνδράμουν μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ.

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στο Πολυδάμειο Λάρισας. Κινητοποιήθηκαν 40 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων, 8 οχήματα 3 Α/Φ και 1 Ε/Π. Συνδρομή από μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 10, 2025

Λίγο μετά τις 16.30 εστάλη μήνυμα από το 112 προκειμένου οι πολίτες στην περιοχή Βασιλικά Φαρσάλων της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας να παραμείνουν σε ετοιμότητα.