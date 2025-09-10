Φωτιά στο Πολυδάμειο Λάρισας: Ήχησε 112 για ετοιμότητα, επιχειρούν 40 πυροσβέστες
Φωτιά στο Πολυδάμειο Λάρισας: Ήχησε 112 για ετοιμότητα, επιχειρούν 40 πυροσβέστες

10/09/2025 • 17:23
10/09/2025 • 17:23
Ελλάδα
Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Τετάρτης σε χαμηλή βλάστηση στο Πολυδάμειο Λάρισας.

Για την επιχείρηση κατάσβεσης, κινητοποιήθηκαν 40 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων, 8 οχήματα, 3 Α/Φ και 1 Ε/Π. Στην επιχείρηση κατάσβεσης συνδράμουν μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ.

Λίγο μετά τις 16.30 εστάλη μήνυμα από το 112 προκειμένου οι πολίτες στην περιοχή Βασιλικά Φαρσάλων της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας να παραμείνουν σε ετοιμότητα.

