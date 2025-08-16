Φωτιά στο Λιβάρτζι Καλαβρύτων - Ήχησε 112 για ετοιμότητα

Δασική πυρκαγιά ξέσπασε στο Λιβάρτζι Καλαβρύτων Αχαΐας το μεσημέρι του Σαββάτου.

Σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ, στην περιοχή κινητοποιήθηκαν 25 πυροσβέστες, μια ομάδα πεζοπόρου της 6ης ΕΜΟΔΕ με 4 οχήματα και 3 ελικόπτερα.

Μάλιστα, εκδόθηκε 112 με το οποίο καλούνται οι κάτοικοι να παραμείνουν σε ετοιμότητα.

Συνδράμουν βυτιοφόρα και μηχανήματα έργου ΟΤΑ.

Φωτιά στη Λάρισα πλησίον της εθνικής οδού Αθηνών - Θεσσαλονίκης

Φωτιά ξέσπασε σήμερα το μεσημέρι στη Λάρισα, δίπλα στην Εθνική Οδό Αθηνών – Θεσσαλονίκης, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής και της Τροχαίας.

Η κυκλοφορία στο ρεύμα ανόδου προς Θεσσαλονίκη έχει διακοπεί στο ύψος των διοδίων Μοσχοχωρίου, με αποτέλεσμα να σχηματίζονται ουρές ακινητοποιημένων οχημάτων

Φωτιά στο Μαλαπάσι του Πύργου Ηλείας: Ήχησε το 112 για ετοιμότητα σε Βυτιναίικα και Ελαιώνα

Φωτιά ξέσπασε στο Μαλαπάσι του δήμου Πύργου, καίγοντας καλαμιές και βάλτους.

Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα, οι φλόγες βρίσκονται κοντά σε σπίτια.

Στο σημείο επιχειρούν 35 πυροσβέστες με εννέα οχήματα και δύο ομάδες πεζοπόρο.

Μάλιστα λίγο πριν τις 2 το μεσημέρι, εστάλη μήνυμα από το 112 στους κατοίκους των περιοχών Βυτιναίικα και Ελαιώνα για ετοιμότητα.