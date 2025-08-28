Φωτιά στο Αηδόνι Πάργας - Επιχειρούν εναέρια μέσα, ήχησε 112 για ετοιμότητα

Φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τις 14:30 σε δασική έκταση στην περιοχή Αηδόνι στην Πάργα, ενώ ήχησε και το 112 ώστε οι κάτοικοι στις περιοχές Αηδόνι, Νάρκισσος και Βουβοπόταμος να είναι σε ετοιμότητα.

Για τη φωτιά κινητοποιήθηκαν 22 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου της 5ης ΕΜΟΔΕ, 7 οχήματα, δύο αεροπλάνο και ένα ελικόπτερο.