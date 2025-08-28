Φωτογραφία Αρχείου
Φωτιά στο Αηδόνι Πάργας - Επιχειρούν εναέρια μέσα, ήχησε 112 για ετοιμότητα
Eurokinissi
Φωτιά στο Αηδόνι Πάργας - Επιχειρούν εναέρια μέσα, ήχησε 112 για ετοιμότητα

28/08/2025 • 14:56 / Τελευταία Ενημέρωση: 15:22
Ελλάδα

Φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τις 14:30 σε δασική έκταση στην περιοχή Αηδόνι στην Πάργα, ενώ ήχησε και το 112 ώστε οι κάτοικοι στις περιοχές Αηδόνι, Νάρκισσος και Βουβοπόταμος να είναι σε ετοιμότητα.

Για τη φωτιά κινητοποιήθηκαν 22 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου της 5ης ΕΜΟΔΕ, 7 οχήματα, δύο αεροπλάνο και ένα ελικόπτερο.

