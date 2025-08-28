Φωτιά στο Αηδόνι Πάργας - Επιχειρούν εναέρια μέσα, ήχησε 112 για ετοιμότητα

Φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τις 14:30 σε δασική έκταση στην περιοχή Αηδόνι στην Πάργα, ενώ ήχησε και το 112 ώστε οι κάτοικοι στις περιοχές Αηδόνι, Νάρκισσος και Βουβοπόταμος να είναι σε ετοιμότητα.
Για τη φωτιά κινητοποιήθηκαν 22 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου της 5ης ΕΜΟΔΕ, 7 οχήματα, δύο αεροπλάνο και ένα ελικόπτερο.
#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή #Αηδόνι_Πρεβέζης. Κινητοποιήθηκαν 22 #πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου της #5ης_ΕΜΟΔΕ, 7 οχήματα, 2 Α/Φ και 1 Ε/Π.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 28, 2025
⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣— 112 Greece (@112Greece) August 28, 2025
🆘 Δασική πυρκαγιά στις περιοχές #Αηδόνι #Νάρκισσος και #Βουβοπόταμος της Περιφερειακής Ενότητας #Πρέβεζας
‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
ℹ️ https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki
@hellenicpolice