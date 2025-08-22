Φωτιά στην Κρύα Βρύση Καρδίτσας: Μήνυμα ετοιμότητας από το 112 - Επιχειρούν 4 εναέρια μέσα

Φωτιά εκδηλώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Κρύα Βρύση Καρδίτσας.
Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 40 πυροσβέστες με 14 οχήματα, μια ομάδα πεζοπόρου της 10ης ΕΜΟΔΕ, 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ.
#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Κρύα Βρύση Καρδίτσας. Κινητοποιήθηκαν 40 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρου της #10ης_ΕΜΟΔΕ, 14 οχήματα, 3 Α/Φ και 1 Ε/Π .Συνδρομή απο υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 22, 2025
Λίγο, μετά τις 17.00 εστάλη μήνυμα από το 112 σε όσους βρίσκονται στην περιοχή να είναι σε ετοιμότητα.
⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣— 112 Greece (@112Greece) August 22, 2025
🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Κρύα_Βρύση της Περιφερειακής Ενότητας #Καρδίτσας
‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
ℹ️ https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki@hellenicpolice