Φωτιά στην Κρύα Βρύση Καρδίτσας: Μήνυμα ετοιμότητας από το 112 - Επιχειρούν 4 εναέρια μέσα

Φωτιά εκδηλώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Κρύα Βρύση Καρδίτσας.

Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 40 πυροσβέστες με 14 οχήματα, μια ομάδα πεζοπόρου της 10ης ΕΜΟΔΕ, 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ.

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Κρύα Βρύση Καρδίτσας. Κινητοποιήθηκαν 40 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρου της #10ης_ΕΜΟΔΕ, 14 οχήματα, 3 Α/Φ και 1 Ε/Π .Συνδρομή απο υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 22, 2025

Λίγο, μετά τις 17.00 εστάλη μήνυμα από το 112 σε όσους βρίσκονται στην περιοχή να είναι σε ετοιμότητα.