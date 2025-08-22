Φωτιά στην Κρύα Βρύση Καρδίτσας: Μήνυμα ετοιμότητας από το 112 - Επιχειρούν 4 εναέρια μέσα
Φωτιά στην Κρύα Βρύση Καρδίτσας: Μήνυμα ετοιμότητας από το 112 - Επιχειρούν 4 εναέρια μέσα

Φωτιά εκδηλώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Κρύα Βρύση Καρδίτσας.

Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 40 πυροσβέστες με 14 οχήματα, μια ομάδα πεζοπόρου της 10ης ΕΜΟΔΕ, 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ.

Λίγο, μετά τις 17.00 εστάλη μήνυμα από το 112 σε όσους βρίσκονται στην περιοχή να είναι σε ετοιμότητα.

 

