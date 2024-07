Φωτιά στην Εύβοια: Ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής στο σημείο - Ήχησε το 112

Νέα φωτιά ξέσπασε λίγο πριν τις 2 το μεσημέρι της Τετάρτης στην Εύβοια, στην περιοχή του Πισσώνα.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, η φωτιά καίει καλαμιές στον Πισσώνα του Δήμου Διρφύων Μεσσαπίων.

Για την κατάσβεση της φωτιάς επιχειρούν 35 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 4ης ΕΜΟΔΕ, 12 οχήματα, 5 Α/Φ και 3 Ε/Π, ενώ στις προσπάθειες συνδράμουν και εθελοντές.

⚠️ Activation 112 - Emergency Number



📍#Evia



🆘 Forest fire 🔥 in the area of #Pissonas #Evia



❗ Stay alert



‼️ Follow the instructions of the Authorities



ℹ️ https://t.co/tg45OiBehz @pyrosvestiki@hellenicpolice https://t.co/i6EhrjxnsC