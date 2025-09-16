Φωτιά στην Άνδρο - Μήνυμα 112 για ετοιμότητα, σηκώθηκαν εναέρια
Φωτιά στην Άνδρο - Μήνυμα 112 για ετοιμότητα, σηκώθηκαν εναέρια

16/09/2025 • 14:46 / Τελευταία Ενημέρωση: 15:45
16/09/2025 • 14:46 / Τελευταία Ενημέρωση: 15:45
Ελλάδα
Ελλάδα

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Τρίτης σε αγροτοδασική έκταση στην Παλαιόπολη Άνδρου.

Σημειώνεται πως μήνυμα 112 έχει σταλεί στους κατοίκους της περιοχής προκειμένου να είναι σε ετοιμότητα. 

Στο σημείο έχουν σπεύσει και επιχειρούν 17 πυροσβέστες, συμπεριλαμβανομένης μιας ομάδας πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, που μεταβαίνει με ελικόπτερο του Πυροσβεστικού Σώματος. 

Παράλληλα, επιχειρούν 5 οχήματα, εθελοντές και 2 αεροσκάφη. Συνδρομή παρέχουν και μηχανήματα έργου ΟΤΑ. 

