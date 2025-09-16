Φωτιά στην Άνδρο - Μήνυμα 112 για ετοιμότητα, σηκώθηκαν εναέρια

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Τρίτης σε αγροτοδασική έκταση στην Παλαιόπολη Άνδρου.
Σημειώνεται πως μήνυμα 112 έχει σταλεί στους κατοίκους της περιοχής προκειμένου να είναι σε ετοιμότητα.
⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣— 112 Greece (@112Greece) September 16, 2025
🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Παλαιόπολη της Περιφερειακής Ενότητας #Άνδρου
‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
ℹ️ https://t.co/kexUnloeCt@pyrosvestiki@hellenicpolice
Στο σημείο έχουν σπεύσει και επιχειρούν 17 πυροσβέστες, συμπεριλαμβανομένης μιας ομάδας πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, που μεταβαίνει με ελικόπτερο του Πυροσβεστικού Σώματος.
Παράλληλα, επιχειρούν 5 οχήματα, εθελοντές και 2 αεροσκάφη. Συνδρομή παρέχουν και μηχανήματα έργου ΟΤΑ.
#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην Παλαιόπολη Άνδρου. Κινητοποιήθηκαν 17 #πυροσβέστες συμπεριλαμβανομένης μιας ομάδας πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ που μεταβαίνει με Ε/Π του Π.Σ., 5 οχήματα, εθελοντές και 2 Α/Φ. Συνδρομή από μηχανήματα έργου ΟΤΑ.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 16, 2025