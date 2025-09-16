Φωτιά στην Άνδρο - Μήνυμα 112 για ετοιμότητα, σηκώθηκαν εναέρια

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Τρίτης σε αγροτοδασική έκταση στην Παλαιόπολη Άνδρου.

Σημειώνεται πως μήνυμα 112 έχει σταλεί στους κατοίκους της περιοχής προκειμένου να είναι σε ετοιμότητα.

⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣



🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Παλαιόπολη της Περιφερειακής Ενότητας #Άνδρου



‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/kexUnloeCt@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) September 16, 2025

Στο σημείο έχουν σπεύσει και επιχειρούν 17 πυροσβέστες, συμπεριλαμβανομένης μιας ομάδας πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, που μεταβαίνει με ελικόπτερο του Πυροσβεστικού Σώματος.

Παράλληλα, επιχειρούν 5 οχήματα, εθελοντές και 2 αεροσκάφη. Συνδρομή παρέχουν και μηχανήματα έργου ΟΤΑ.