Υπό έλεγχο η φωτιά στη Νέα Πέραμο

Υπό έλεγχο είναι η φωτιά που ξέσπασε λίγο πριν τις 21:00 σήμερα το βράδυ σε χαμηλή βλάστηση στη Νέα Πέραμο Αττικής.

Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 40 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ και 14 οχήματα. Συνδρομή υπάρχει και από υδροφόρες ΟΤΑ.

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στη Δ.Ε. Νέας Περάμου Αττικής. Κινητοποιήθηκαν 40 #πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ και 14 οχήματα. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 21, 2025

Μάλιστα η Πολιτική Προστασία έστειλε και προειδοποιητικό μήνυμα στους κατοίκους της περιοχής.

«Δασική πυρκαγιά στην περιοχή Νεράκι της Περιφερειακής Ενότητας Αττικής. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», αναφέρει το μήνυμα του 112.