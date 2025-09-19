Φωτιά στα Λιοδώρα Αρκαδίας - Σηκώθηκαν τρία εναέρια

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Παρασκευής στα Λιοδώρα Αρκαδίας. Η φωτιά καίει σε αγροτοδασική περιοχή.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 53 πυροσβέστες με 15 οχήματα, 3 ομάδες πεζοπόρων της 9ης και 18ης ΕΜΟΔΕ, 1 αεροσκάφος και 2 ελικόπτερα. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.