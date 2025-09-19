Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στη φωτιά στο Μενίδι - Μήνυμα 112 για επικίνδυνους καπνούς (vid)

Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν στην πυρκαγιά που ξέσπασε σε υπαίθριο χώρο επιχείρησης στην περιοχή των Αχαρνών Αττικής.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 17.16 σε υπαίθριο χώρο με ξύλα και παλέτες και στο σημείο επιχειρούν 50 πυροσβέστες με 21 οχήματα και 4 ελικόπτερα

Αρχικά στο σημείο, σύμφωνα με την πυροσβεστική, κινητοποιήθηκαν νωρίτερα30 πυροσβέστες, 12 οχήματα και 1 Ε/Π.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι άνεμοι δυσχεραίνουν το έργο των πυροσβεστών.

Πριν λίγο μήνυμα μέσω του 112 εστάλη στους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής προειδοποιώντας τους για επικίνδυνους καπνούς και καλώντας τους να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους και να κλείσουν πόρτες και παράθυρα.

Συγκεκριμένα το μήνυμα αναφέρει: «Πυρκαγιά σε βιομηχανική εγκατάσταση στην περιοχή Αχαρνών της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής. Επικίνδυνοι καπνοί. Παραμείνετε σε εσωτερικούς χώρους, κλείστε πόρτες, παράθυρα».

Διακοπή κυκλοφορίας στην οδό Τατοΐου στο Μενίδι

Λόγω πυρκαγιάς που είναι σε εξέλιξη σε υπαίθριο χώρο επιχείρησης στην περιοχή του Μενιδίου, η Αστυνομία προχώρησε σε διακοπή της κυκλοφορίας στην οδό Τατοΐου από το ύψος της συμβολής της με την οδό Κύμης έως την οδό Δεκελείας.