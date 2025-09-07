Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στο Πλαγιάρι Θεσσαλονίκης

Φωτιά ξέσπασε στις 12:50 το μεσημέρι σε χαμηλή βλάστηση στο Πλαγιάρι του δήμου Θέρμης, ανατολικά της Θεσσαλονίκης. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα 35 πυροσβέστες με εννέα οχήματα, δύο ομάδες πεζοπόρων, εθελοντές, μηχανήματα έργου και υδροφόρες του δήμου ενώ ρίψεις νερού πραγματοποιούν δύο ελικόπτερα.

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Πλαγιάρι Θεσσαλονίκης. Κινητοποιήθηκαν 35 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ, 9 οχήματα, εθελοντές και 2 Ε/Π. Συνδρομή από μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 7, 2025

Σύμφωνα με ενημέρωση από την Πυροσβεστική Υπηρεσία, η επιχείρηση κατάσβεσης «βαίνει καλώς» και δεν υπάρχει κίνδυνος για κατοικημένες περιοχές.