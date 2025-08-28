Φωτιά σε δάσος στο Διαβολογέφυρο Τροιζήνας: Επιχειρούν 6 εναέρια μέσα (pic)

Φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι της Πέμπτης (28/8) στο Διαβολογέφυρο Τροιζήνας.

Για την κατάσβεση της φωτιάς κινητοποιήθηκαν 45 πυροσβέστες με 13 οχήματα, 2 ομάδες πεζοπόρων, 2 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα, ενώ γίνεται συνδρομή και από υδροφόρες ΟΤΑ.