Φωτιά σε δάσος στο Διαβολογέφυρο Τροιζήνας: Επιχειρούν 6 εναέρια μέσα (pic)
Eurokinissi
28/08/2025 • 14:29
Ελλάδα
Φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι της Πέμπτης (28/8) στο Διαβολογέφυρο Τροιζήνας.

Για την κατάσβεση της φωτιάς κινητοποιήθηκαν 45 πυροσβέστες με 13 οχήματα, 2 ομάδες πεζοπόρων, 2 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα, ενώ γίνεται συνδρομή και από υδροφόρες ΟΤΑ.

