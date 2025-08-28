Φωτιά σε δάσος στο Διαβολογέφυρο Τροιζήνας: Επιχειρούν 6 εναέρια μέσα (pic)

Φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι της Πέμπτης (28/8) στο Διαβολογέφυρο Τροιζήνας.
Για την κατάσβεση της φωτιάς κινητοποιήθηκαν 45 πυροσβέστες με 13 οχήματα, 2 ομάδες πεζοπόρων, 2 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα, ενώ γίνεται συνδρομή και από υδροφόρες ΟΤΑ.
#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή #Διαβολογέφυρο_Τροιζηνίας. Κινητοποιήθηκαν 45 πυροσβέστες με δυο ομάδες πεζοπόρων της #9ης_ΕΜΟΔΕ, 13 οχήματα, 2 Α/Φ και 4 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 28, 2025