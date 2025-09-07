Φωτιά στην Λαγόμανδρα Χαλκιδικής - Στο σημείο και εναέρια μέσα, ήχησε το 112

Φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Λαγόμανδρα Χαλκιδικής ξέσπασε το απόγευμα της Κυριακής.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν 54 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ, 19 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν 5 αεροσκάφη και 2μ ελικόπτερα.

Στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν εθελοντές και υδροφόρες ΟΤΑ.

#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Λαγόμανδρα Χαλκιδικής. Κινητοποιήθηκαν 54 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ, 19 οχήματα, 5 Α/Φ και 2 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 7, 2025

Μήνυμα του 112 στάλθηκε στις 17:24 προς τους κατοίκους της περιοχής, ώστε να παραμείνουν σε ετοιμότητα

Νωρίτερα, υπό πλήρη έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε στις 12:50 το μεσημέρι σε χαμηλή βλάστηση στο Πλαγιάρι του δήμου Θέρμης, ανατολικά της Θεσσαλονίκης. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα 35 πυροσβέστες με εννέα οχήματα, δύο ομάδες πεζοπόρων, εθελοντές, μηχανήματα έργου και υδροφόρες του δήμου ενώ ρίψεις νερού πραγματοποιούν δύο ελικόπτερα.