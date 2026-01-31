Φόβοι νέας ανάφλεξης και έκρηξης στο εργοστάσιο «Βιολάντα» - Πολύμηνη η διαρροή, λένε οι ειδικοί

Πολύμηνη ήταν σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των ειδικών, η διαρροή στο εργοστάσιο «Βιολάντα».

Τα ανιχνευτικά μέσα κατέγραψαν εξαιρετικά υψηλές συγκεντρώσεις προπανίου, το οποίο φαίνεται να μετακινήθηκε μέσω του εδάφους σε απόσταση περίπου 25 μέτρων και να εγκλωβίστηκε σε υπόγειο χώρο του εργοστασίου.

Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι έρευνες έχουν σταματήσει υπό το φόβο νέας έκρηξης και το σημείο παραμένει αποκλεισμένο.

«Μας καταγγέλθηκε ότι υπήρχε για αρκετές εβδομάδες μια μυρωδιά προπανίου, υγραερίου, δεν μπορούσαν να το ξεκαθαρίσουν οι εργαζόμενοι. Σε κάποιους χώρους, ειδικά στις τουαλέτες ήταν τόσο έντονα που έπρεπε να καλύψουν μέχρι και τη μύτη τους για να πάνε» ανέφερε στο ΕΡΤnews o Γ.Γ. Εργατικού Κέντρου Τρικάλων, Γιώργος Λιατίφης.



Οι σωλήνες προπανίου που συνδέονται με τις δεξαμενές έχουν εμποτίσει το υπόγειο της μονάδας παραγωγής, καθιστώντας επικίνδυνη οποιαδήποτε επέμβαση πριν ολοκληρωθεί η διαδικασία κατάσβεσης.

Παρά την προσωρινή διακοπή των ερευνών, συνεχίζονται οι διαδικασίες ελέγχου των τεχνικών στοιχείων και των εγγράφων από τις αρμόδιες υπηρεσίες, προκειμένου να διαπιστωθούν παρατυπίες και αστοχίες, όπως η έλλειψη συστημάτων πυρασφάλειας στο υπόγειο όπου σημειώθηκε η έκρηξη.

Η πυροσβεστική παραμένει στο σημείο, πραγματοποιώντας ρίψεις νερού για τον περιορισμό των εστιών καπνού, ενώ ο κίνδυνος ανάφλεξης παραμένει σημαντικός λόγω της μεγάλης συγκέντρωσης προπανίου στο έδαφος.

Την Τρίτη, 3 Φεβρουαρίου, η Ομοσπονδία Εργαζομένων στον τομέα Γάλακτος, Τροφίμων και Ποτών έχει προαναγγείλει 24ωρη απεργία, με συγκέντρωση στις 11:00 στο Εργατικό Κέντρο Τρικάλων και παράλληλη κινητοποίηση έξω από το υπουργείο Εργασίας στην Αθήνα.

Οι συστάσεις της Περιφέρειας Θεσσαλίας

Στο μικροσκόπιο των Αρχών έχουν μπει, μεταξύ άλλων, τα έγγραφα της Περιφέρειας Θεσσαλίας που δείχνουν ότι εδώ και χρόνια είχαν εντοπιστεί παραβάσεις στο σημείο τοποθέτησης των δεξαμενών.

Στις 13 Δεκεμβρίου 2019, η Περιφέρεια Θεσσαλίας σε αυτοψία που πραγματοποίησε στις εγκαταστάσεις του εργοστασίου, διαπίστωσε παραβάσεις που αφορούσαν την χωροθέτηση των τεσσάρων δεξαμενών.

Κατα την αυτοψία εντοπίστηκαν δύο υπόγειες δεξαμενές υγραερίου χωρητικότητας 9.000 λίτρων, τοποθετημένες σε απόσταση μικρότερη των 3 μέτρων από τα όρια της ιδιοκτησίας, καθώς και δύο υπέργειες δεξαμενές χωρητικότητας 5.000 και 9.000 λίτρων, τοποθετημένες σε απόσταση μικρότερη των 7,5 μέτρων από τα όρια.

Στις 17 Φεβρουαρίου 2020, η εταιρεία κατέθεσε αίτημα ανασυγκρότησης, ζητώντας αναθεώρηση της αρνητικής εισήγησης. Η Περιφέρεια Θεσσαλίας, προχώρησε τελικά στη χορήγηση συνέχισης άδειας λειτουργίας, δίνοντας ωστόσο προθεσμία δύο ετών στην εταιρεία για τεχνική ανασυγκρότηση.

Στην απόφαση περιλαμβάνονται συγκεκριμένες υποχρεώσεις για την επιχείρηση, με βασικότερες την επανατοποθέτηση των δεξαμενών υγραερίου σε απόσταση από τα όρια ιδιοκτησίας και τον εφοδιασμό με άδεια δόμησης για την τοποθέτηση των δεξαμενών υγραερίου από την αρμόδια Πολεοδομική Υπηρεσία.

«Με το που φτάσαμε στο σημείο διαπιστώσαμε ότι υπήρχαν δύο δεξαμενές, εκτός της όλης εγκατάστασης του κτηρίου. Με διακλαδωτήρα κατέβαινε κάτω από τον δρόμο όπου στην συνέχεια εισχωρούνταν μέσα στην εγκατάσταση για να μπορέσει να δώσει παροχή για να ολοκληρωθεί όλη αυτή η παραγωγική διαδικασία» ανέφερε στο ΕΡΤnews ο Πρ. Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος, Κώστας Τσίγκας.

Σύμφωνα όμως με το τοπογραφικό διάγραμμα του 2025 οι δεξαμενές αποτυπώνονται ως υφιστάμενη και σταθερή εγκατάσταση, και πάλι σε απόσταση 5,40 μέτρων, δηλαδή μικρότερη των 1,5 μέτρων που ορίζει ο νόμος.

Τον Ιούλιο του 2025, με απόφαση υπηρεσιακών παραγόντων της περιφέρειας Θεσσαλίας, η εταιρεία Βιολάντα υπάγεται σε πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις.

Μεταξύ αυτών: