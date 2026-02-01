Εξόρμηση της Τροχαίας Αττικής - 3.671 παραβάσεις, εκ των οποίων 139 για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ

Στο πλαίσιο στοχευμένων δράσεων και τροχονομικών ελέγχων της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής, πραγματοποιήθηκε κατά το χρονικό διάστημα από πρώτες πρωινές ώρες της 29 Ιανουαρίου 2026 έως πρώτες πρωινές ώρες σήμερα (1-2-2026), ειδική εξόρμηση σε ολόκληρο το λεκανοπέδιο του Νομού Αττικής, στην οποία συμμετείχαν Αστυνομικοί των Ομάδων Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α.) και Τμημάτων Τροχαίας της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής.

Στο πλαίσιο αυτό βεβαιώθηκαν συνολικά 3.671 παραβάσεις. Ενδεικτικά αναφέρονται 22 για παραβίαση σηματοδοτών, 332 για υπερβολική ταχύτητα, 7 για οδήγηση στη Λ.Ε.Α., 214 για στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης, 248 για μη χρήση προστατευτικού κράνους, 104 για χρήση κινητού τηλεφώνου κ.α., ενώ αφαιρέθηκαν 87 άδειες κυκλοφορίας, 694 άδειες ικανότητας οδήγησης, 212 πινακίδες κυκλοφορίας, ενώ ακινητοποιήθηκαν 484 οχήματα.

Επιπλέον, πραγματοποιήθηκαν 20.909 έλεγχοι και βεβαιώθηκαν 139 παραβάσεις, για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, ενώ συνελήφθησαν 4 οδηγοί με ένδειξη άνω των 0.60 mg/l.

Σχετικές εξορμήσεις της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής θα συνεχισθούν με αμείωτη ένταση.