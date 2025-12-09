Έξι συλλήψεις για την απόπειρα δολοφονίας του Γιάννη Λάλα

Σε έξι συλλήψεις μελών εγκληματικής οργάνωσης πληρωμένων δολοφόνων που εμπλέκονται στην απόπειρα δολοφονίας κατά του Γιάννη Λάλα τον περασμένο Μάιο στα Άνω Λιόσια προχώρησαν στελέχη της ΕΛ.ΑΣ.

Οι δυο ελληνικής και οι τέσσερις, οι βασικοί κατηγορούμενοι, αλβανικής καταγωγής. Ο ένας εξ αυτών έχει ποινικό με ανθρωποκτονίες, τετελεσμένη και σε απόπειρα.

Κεντρικός ρόλος αποδίδεται σε έναν από τους τέσσερις Αλβανούς με το μικρό όνομα «Δήμος» ο οποίος έχει βαρύ ποινικό παρελθόν με συμμετοχή στην ομάδα του δολοφονημένου Βασίλη Στεφανάκου, ενώ φέρεται να διατηρεί επαφές με έγκλειστο Ελληνα βαρυποινίτη.

Στις έρευνες εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν τέσσερα Καλάσνικοφ και τρία πιστόλια, όπως επίσης χρήματα και κοκαΐνη.

Υπενθυμίζεται πως εν ψυχρώ εκτέλεση του Γιάννη Λάλα έγινε την 1η Νοεμβρίου στην Αράχωβα.