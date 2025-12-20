Εξάρχεια: «Βροχή» μολότοφ από κουκουλοφόρους εναντίον των ΜΑΤ

Σε πεδίο μάχης μετατράπηκε η περιοχή των Εξαρχείων λίγο μετά τα μεσάνυχτα σήμερα Σάββατο μεταξύ αστυνομικών δυνάμεων και άγνωστων ατόμων.

Όπως ανέφερε ο ΣΚΑΪ, ομάδες κουκουλοφόρων, περίπου 60 άτομα, σύμφωνα με την αστυνομία, εξαπέλυσαν ταυτόχρονα επιθέσεις με περίπου 50 μολότοφ σε διμοιρίες των ΜΑΤ καθώς και αστυνομικούς της ΟΠΚΕ.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, οι επιθέσεις σημειώθηκαν στις οδούς Τζαβέλλα και Θεμιστοκλέους, Μεταξά, Τσαμαδού, Μεταξά και Μεσολογγίου, Θεμιστοκλέους και Κωλέττη.

Παράλληλα, έβαλαν φωτιές σε κάδους απορριμμάτων στην Πλατεία Εξαρχείων στις οδούς Εμμανουήλ Μπενάκη και Βαλτετσίου καθώς και στη Μεσολογγίου και Κωλέττη, ενώ προκάλεσαν φθορές σε οχήματα της ΟΠΚΕ στην οδό Σπυρίδωνος Τρικούπη και Σ. Στουρνάρη.

Στα επεισόδια έγινε ρίψη μολότοφ, χημικών και βομβίδων κρότου λάμψης, κυρίως στη Θεμιστοκλέους και στην πλατεία, ενώ προκλήθηκαν φθορές σε αρκετά οχήματα.

Σύμφωνα με πληροφορίες δεν έχουν γίνει μέχρι στιγμής προσαγωγές, ενώ το κλίμα παρέμενε τεταμένο μέχρι και λίγο πριν τη μια τα μεσάνυχτα.