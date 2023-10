Τα δεδομένα για τον μέσο όρο μαθητών ανά δάσκαλο στην Ευρωπαϊκή Ένωση για το 2021 δημοσίευσε η Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία (Eurostat), με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Εκπαιδευτικών.

Σύμφωνα με την Eurostat, στην ΕΕ το 2021, ο μέσος αριθμός μαθητών ανά δάσκαλο ήταν 12,1, με την Ελλάδα να καταλαμβάνει την τελευταία θέση με 8,2 μαθητές ανά δάσκαλο.

Λιγότερος αριθμός μαθητών μπορεί να σημαίνει καλύτερες συνθήκες μελέτης και μάθησης για τον μαθητή, ωστόσο, η στατιστική αυτή μελέτη, αποτυπώνει και το τεράστιο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η χώρα μας σχετικά με την υπογεννητικότητα.

🧑‍🏫 🍎 In the EU in 2021, the average number of pupils per teacher was 12.1.



Ratio was highest in:

🇳🇱The Netherlands (16.4 pupils per teacher)

🇫🇷France (14.9)

🇸🇰Slovakia (14.3)



Lowest in:

🇬🇷Greece (8.2)

🇲🇹Malta (8.7)

🇭🇷Croatia (9.1)



