Έρευνα της ΔΑΕΕ στο σπίτι του ιδιοκτήτη της «Βιολάντα» - Κατασχέθηκε ηλεκτρονικός εξοπλισμός

Αιφνιδιαστική έρευνα στις κατοικίες του ιδιοκτήτη της εταιρείας Βιολάντα, Κωνσταντίνου Τζιωρτζιώτη, καθώς και του τεχνικού ασφαλείας πραγματοποίησε κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ), στο πλαίσιο της έρευνας για τη φονική έκρηξη στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης που στοίχησε τη ζωή σε πέντε εργαζομένους.

Σύμφωνα με πληροφορίες η επιχείρηση των Αρχών έγινε κατόπιν αυτοψίας της Εισαγγελέως Τρικάλων στον χώρο του δυστυχήματος και μετά τον εντοπισμό του σημείου διαρροής στη σύνδεση των σωληνώσεων παροχής αερίου. Ακολούθως, η Εισαγγελέας, σε συνεργασία με κλιμάκιο της ΔΑΕΕ, προχώρησε σε έρευνες στις οικίες του ιδιοκτήτη της Βιολάντα και του τεχνικού ασφαλείας.

Κατά τη διάρκεια της έρευνας κατασχέθηκαν υπολογιστές, ηλεκτρονικά μέσα αποθήκευσης δεδομένων, καθώς και λογιστικά έγγραφα, τα οποία θεωρούνται κρίσιμα για τη διερεύνηση της υπόθεσης. Το υλικό που συλλέχθηκε θα εξεταστεί στο πλαίσιο της προανακριτικής διαδικασίας, με στόχο να αποσαφηνιστούν πλήρως οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η έκρηξη και η πυρκαγιά.

Ο ιδιοκτήτης είχε συλληφθεί στις 27 Ιανουαρίου, μαζί με τον τεχνικό ασφαλείας και τον υπεύθυνο βάρδιας, ενώ σε βάρος τους έχουν ασκηθεί κατηγορίες για ανθρωποκτονία από αμέλεια, πρόκληση έκρηξης, εμπρησμό από αμέλεια και πρόκληση σωματικών βλαβών.