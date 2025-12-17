Επίθεση με μαχαίρι σε σχολείο στην Κυψέλη: Μαθητές κλείδωσαν μέσα στο κτίριο τους διευθυντές

Ένταση σημειώθηκε σε σχολείο της Κυψέλης, όταν μαθητές φέρονται να κλείδωσαν τους διευθυντές του σχολείου μέσα στο κτίριο, παρά το γεγονός ότι η κατάληψη που είχε προηγηθεί είχε ήδη λήξει.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του ΑΝΤ1, οι διευθυντές αντιλήφθηκαν ότι δεν μπορούσαν να εξέλθουν από το σχολείο, καθώς οι πόρτες ήταν κλειδωμένες απ’ έξω.

Για τον λόγο αυτό αποφάσισαν να καλέσουν την αστυνομία, προκειμένου να τους ανοίξει και να αποκατασταθεί η ομαλότητα.

Υπενθυμίζεται ότι πριν από λίγες ημέρες, 16χρονη μαθήτρια μαχαίρωσε 14χρονη συμμαθήτριά της εντός του σχολικού χώρου, γεγονός που προκάλεσε σοκ στην εκπαιδευτική κοινότητα και οδήγησε σε καταλήψεις και κινητοποιήσεις από τους μαθητές.