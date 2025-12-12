Επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. στην Κρήτη για τις παράνομες ενισχύσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ - 15 προσαγωγές, πρόεδρος συνεταιρισμού ο αρχηγός

Σε εξέλιξη είναι από σήμερα το πρωί μεγάλη επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος σε περιοχές της Κρήτης, για τη σύλληψη όσων εμπλέκονται στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ειδικότερα, όπως έγινε γνωστό από την ΕΛΑΣ, στόχος της επιχείρησης είναι η εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιούνταν σε κακουργηματικές απάτες σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της εθνικής οικονομίας λαμβάνοντας παράνομα ενισχύσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ μέσω ψευδών δηλώσεων.

Η επιχείρηση έγινε στις Αρχάνες Ηρακλείου, που φέρεται και ως έδρα του κυκλώματος και στο κέντρο του Ηρακλείου, όπου έχουν γίνει και κατ' οίκον έρευνες.

Η επιχείρηση πραγματοποιείται στο πλαίσιο της προκαταρκτικής εξέτασης που έχει διαταχθεί από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για την υπόθεση.

Μέχρι στιγμής έχουν προσαχθεί 14 άτομα και αναζητείται ακόμα ένα, καθώς αυτοί οι 15 κατηγορούνται ως τα κεντρικά πρόσωπα στο σκάνδαλο και πρόκειται να παραπεμφθούν με την διαδικασία του αυτοφώρου, ενώ συνολικά κατηγορούνται για συμμετοχή στην εγκληματική οργάνωση 42 άτομα, οι οποίοι έχουν εισπράξει από παράνομες επιδοτήσεις 1,7 εκατομμύρια ευρώ από το 2019 έως το 2025. Ανάμεσα στους προσαχθέντες είναι λογιστές, ένας δικηγόρος και αγρότες, καθώς ένας αγροτοσυνδικαλιστής, πρόεδρος αγροτικού συνεταιρισμού, που φέρεται ως αρχηγικό στέλεχος της εγκληματικής οργάνωσης.

Ο συγκεκριμένος αγροτοσυνδικαλιστής φέρεται ότι συντόνιζε τη διαδικασία υποβολής των ψευδών δηλώσεων, που γίνονταν από τον συγκεκριμένο συνεταιρισμό, ενώ εξετάζεται ο ρόλος μελών του στενού περιβάλλοντός του.

Μετά την ολοκλήρωση της επιχείρησης αναμένονται ανακοινώσεις από την αστυνομία.