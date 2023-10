Επεισόδια στα Εξάρχεια μεταξύ διαδηλωτών και αστυνομικών (vid)

Ομάδα ατόμων έστησε οδοφράγματα σε Σόλωνος, Θεμιστοκλέους και Κωλέττη, στα Εξάρχεια, πετώντας μολότοφ και διάφορα υλικά στις δυνάμεις των ΜΑΤ, ενώ έστησαν και οδοφράγματα.

Τα επεισόδια σημειώθηκαν μετά το τέλος της πορείας που έλαβε χώρα στο κέντρο για τον τραυματισμό της16χρονης το Σάββατο στο Νέο Ηράκλειο. Σύμφωνα με το ΣΚΑΙ οι αρχές προχώρησαν σε ρίψεις βομβών κρότου λάμψης καθώς και σε προσαγωγές, με τις πρώτες πληροφορίες να μιλάνε για τέσσερα άτομα.

There were violent clashes in Exarciha just now. Two days ago, the police beat a 17-year-old girl and hospitalized her.#antireport #Athens #Greece pic.twitter.com/1Ux1lpxtZw