Ένταση έξω από τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο Μεταξουργείο

Ένταση σημειώθηκε σήμερα το πρωί έξω από τα γραφεία της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Α΄ Αθήνας, που βρίσκονται στην οδό Χίου στο Μεταξουργείο, κατά τη διάρκεια συγκέντρωσης διαμαρτυρίας για τις συνενώσεις τμημάτων στα σχολεία της περιοχής.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, λίγο μετά τις 10 το πρωί μέλη του συλλόγου γονέων του 36ου δημοτικού σχολείου Αθήνας και από τις συλλογικότητες «Όχι μετρό στην πλατεία Εξαρχείων» και «Ανοιχτή συνέλευση υπεράσπισης του λόφου Στρέφη» στην προσπάθεια τους να εισέλθουν στο κτήριο επιτέθηκαν στις αστυνομικές δυνάμεις, που τους απώθησαν κάνοντας χρήση χημικών και χειροβομβίδων κρότου-λάμψης.