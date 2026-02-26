Εντάσεις στη δίκη για τη δολοφονία του αστυνομικού Γιώργου Λυγγερίδη

Συνεχίστηκε σήμερα η δίκη για τη δολοφονία του αστυνομικού Γιώργου Λυγγερίδη, με συγκλονιστικές καταθέσεις συναδέλφων του που περιγράφουν την «ανθρωποκτόνο πρόθεση» των χούλιγκαν. Στην αίθουσα επικράτησε ένταση, καθώς ο πατέρας του θύματος ξέσπασε κατά των συνηγόρων υπεράσπισης για τη στάση τους.

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, την έντονη αντίδραση του πατέρα του Γιώργου Λυγγερίδη προκάλεσε το σχόλιο συνηγόρου υπεράσπισης κατηγορουμένου ότι «αν ρίξουμε μια ναυτική φωτοβολίδα με πιστόλι δεν μπορούμε να σκοτώσουμε ούτε λαγό». Συγκεκριμένα ο Σάκης Λυγγερίδης δήλωσε: «Σηκώθηκα πάνω και απευθύνθηκα προς τον δικηγόρο και του είπα “θέλεις να σου δώσω εγώ μία, με μία ναυτική φωτοβολίδα να δεις ότι… δεν θα δεις… να πας στον αγύριστο”»;

Η μητέρα του Γ. Λυγγερίδη, Ευγενία Στράτου-Λυγγερίδη, είπε: «Το παιδί μου ήταν λαγός; Το δικό μου το παιδί που πέθανε με αυτόν τον φρικτό τρόπο που του έφυγε όλο του το αίμα, που έπαθε ανακοπές»;

Χρειάστηκε η επέμβαση της έδρας για να συνεχιστεί η διαδικασία, με τον πρόεδρο να ζητάει από τον πατέρα του 31χρονου αστυνομικού να περάσει έξω από την αίθουσα.

Επίσης, ο πατέρας του Γ. Λυγγερίδη, είπε πως: «Ο πρόεδρος φώναξε και μου είπε κ. Λυγγερίδη τι είναι αυτά που λέτε και είπατε θα πάει στον αγύριστο. Και του απάντησα ναι κύριε πρόεδρε δεν έβρισα κανέναν και ο γιος μου στον αγύριστο πήγε».

Η δίκη για τη δολοφονία του αστυνομικού συνεχίστηκε με την κατάθεση συναδέλφων του αλλά και αστυνομικών της διμοιρίας που κατέφθασε ως ενίσχυση.

«Είδα τον Γιώργο στα αριστερά μου κάτω χτυπημένο. Το πλήθος ζητωκραύγαζε χτυπήσαμε ΜΑΤατζή. Σε ελάχιστα δευτερόλεπτα, τρεις αυτοσχέδιοι εμπρηστικοί μηχανισμοί σκάσανε πάνω μας και μας έλουσαν», δήλωσε ένας από τους μάρτυρες.

Ένας άλλος μάρτυρας ανέφερε ότι ήταν 200 άτομα που βγήκαν με οργανωμένο τρόπο, φώναξαν υβριστικά συνθήματα και απείλησαν τους αστυνομικούς ότι θα πεθάνουν, δείχνοντας ανθρωποκτόνες προθέσεις.

Τέλος, τρίτος μάρτυρας δήλωσε πως: «Έριχναν συνέχεια. 15 άτομα χωρίς κανένα κενό χρόνου. Αυτοσχέδιοι εκρηκτικοί και εμπρηστικοί μηχανισμοί φωτοβολίδες πέτρες ξύλα πολλά υλικά».

Η δίκη διεκόπη για τις 10 Μαρτίου.