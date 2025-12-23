Συνελήφθη 35χρονος στα Καλύβια, καταζητούμενος για δολοφονίες μελών της Greek Mafia

Στα χέρια των αστυνομικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος «έπεσε» ένας 35χρονος, ο οποίος έχει καταδικαστεί για δολοφονίες μελών της λεγόμενης «Greek Mafia», για λογαριασμό της ρωσόφωνης εγκληματικής ομάδας, που κινεί τα νήματα στο χώρο του λαθρεμπορίου τσιγάρων.

Ειδικότερα, ο 35χρονος είχε καταδικαστεί ερήμην σε ποινή κάθειρξης 35 ετών και σε χρηματική ποινή 39.000 ευρώ για τρεις ανθρωποκτονίες και για μία απόπειρα ανθρωποκτονίας, που έγινε τον Ιούλιο του 2023.

Παράλληλα, εις βάρος του εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης για την συμμετοχή του στην δολοφονία ενός ακόμα μέλους της Greek Mafia έξω από πρατήριο καυσίμων στο Νέο Κόσμο.

Ο 35χρονος, ομογενής από τη Ρωσία, συνελήφθη το βράδυ της Δευτέρας, 22 Δεκεμβρίου σε ένα σπίτι στα Καλύβια μετά από οργανωμένη αστυνομική επιχείρηση, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες από την ΕΛΑΣ, φέρεται να είχε προβεί σε μεγάλη αλλαγή στην εξωτερική του εμφάνιση προκείμενου να αποφύγει τον εντοπισμό του από τις Αρχές.

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση της ΕΛΑΣ:

«Από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος εντοπίσθηκε χθες, Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025, στα Καλύβια και συνελήφθη, 35χρονος ημεδαπός, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης για εγκληματική οργάνωση, ανθρωποκτονία με πρόθεση, πλαστογραφία, εμπρησμό, υφαίρεση, καθώς και παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα.

Επιπλέον, όπως διαπιστώθηκε, σε βάρος του εκκρεμούσε και καταδικαστική απόφαση για εγκληματική οργάνωση, ανθρωποκτονία με πρόθεση, πλαστογραφία και παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα.

Προηγήθηκε κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριακών στοιχείων της Υποδιεύθυνσης Καταπολέμησης Διακίνησης και Εμπορίας Ανθρώπων και Αγαθών, από την περαιτέρω ανάλυση των οποίων κατέστη δυνατός ο εντοπισμός του ανωτέρω, σε οικία στα Καλύβια Αττικής, ενώ συνελήφθη στο πλαίσιο επιχείρησης με τη συνδρομή αστυνομικών της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, της Υποδιεύθυνσης Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων, καθώς και της ΕΚΑΜ.

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στην ανωτέρω οικία, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

πιστόλι,

γεμιστήρας με 14 φυσίγγια,

διαβατήριο και δελτίο ταυτότητας αμφιβόλου γνησιότητας,

άδεια ικανότητας οδήγησης,

τραπεζική κάρτα σε στοιχεία τρίτου ατόμου,

μαχαίρι,

5 κινητά τηλέφωνα και

250 ευρώ.

Στο πλαίσιο αυτό, σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για πλαστογραφία, καθώς και παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή».