Εκοιμήθη ο Μητροπολίτης Κορίνθου, Διονύσιος

Σε βαρύ πένθος έχει περιέλθει η Ιερά Μητρόπολη Κορίνθου, καθώς και ολόκληρη η τοπική κοινωνία, μετά την κοίμηση του Μητροπολίτου Κορίνθου, Σικυώνος, Ζευγολατιού, Ταρσού και Πολυφέγγους, κυρού Διονυσίου, σε ηλικία 73 ετών.

Ο μακαριστός Ιεράρχης εκοιμήθη έπειτα από μακρόχρονη και επώδυνη δοκιμασία της υγείας του, την οποία αντιμετώπισε με υποδειγματική καρτερία και πνευματική δύναμη. Η κατάσταση της υγείας του επιδεινώθηκε τους τελευταίους μήνες, παρά τις συνεχείς ιατρικές φροντίδες στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Η αρχιερατική του διακονία στην Κορινθία άφησε βαθύ αποτύπωμα μέσα από πλούσια φιλανθρωπική δράση, στήριξη της νεολαίας και των οικογενειών, την ίδρυση κοινωφελών δομών, αλλά και την ενεργή παρέμβασή του σε πνευματικά και κοινωνικά ζητήματα της τοπικής κοινωνίας.

Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στον Ιερό Καθεδρικό Ναό Αποστόλου Παύλου στην Κόρινθο, παρουσία Αρχιερέων της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος, του Ιερού Κλήρου, των τοπικών αρχών και πλήθους πιστών.