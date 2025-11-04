Εκδόθηκαν τα εντάλματα σύλληψης των τριών αδελφών για το φονικό στα Βορίζια

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της αστυνομίας για τον εντοπισμό όσων εμπλέκονται στο αιματοκύλισμα στα Βορίζια, ενώ, όπως μετέδωσε η ΕΡΤ, εκδόθηκαν τα εντάλματα σύλληψης των τριών αδελφών για το φονικό και ταυτόχρονα, σύμφωνα με πληροφορίες, οι μεγαλύτεροι σε ηλικία της οικογένειας προσπαθούν να τους πείσουν να παραδοθούν πριν την Πέμπτη οπότε και αναμένεται να βρεθούν ενώπιον του ανακριτή.

Συγκεκριμένα, την Πέμπτη η τακτική ανακρίτρια Ηρακλείου αναμένεται να επισκεφθεί το ΠΑΝΓΗ στο οποίο νοσηλεύονται τα δύο άτομα της ίδιας οικογένειας, και τα οποία εμπλέκονται στο αιματηρό περιστατικό.

Μαρτυρίες αναφέρουν ότι τα τρία αδέλφια έφυγαν οπλισμένα από το χωριό και για το λόγο αυτό η αστυνομία αναζητά και τον οπλισμό προκειμένου να εξακριβωθεί πόσοι ήταν οι εμπλεκόμενοι στην ανταλλαγή των πυροβολισμών.

Παράλληλη έρευνα η αστυνομία κάνει και για τον εντοπισμό του δράστη ή των δραστών που τοποθέτησαν τον εκρηκτικό μηχανισμό στο υπό κατασκευή σπίτι γεγονός που στάθηκε η αφορμή να μετατραπεί το χωριό σε εμπόλεμη ζώνη.

Η αστυνομία «χτενίζει» τις περιοχές και τα πιθανά κρησφύγετα ενώ οι έρευνες επεκτείνονται και στον διπλανό νομό του Ρεθύμνου.

Σε εξέλιξη η έρευνα της Αστυνομίας για τον εντοπισμό των τριών καταζητούμενων

Οι αρχές εκτιμούν ότι οι άντρες έχουν βρει καταφύγιο είτε σε συγγενικά πρόσωπα είτε στην ύπαιθρο, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι κάποια στιγμή θα παραδοθούν, καθώς δεν θα μπορούν να παραμείνουν κρυμμένοι για πολύ. Έρευνες συνεχίστηκαν και χθες σε σπίτια συγγενών στο Ρέθυμνο.

Παράλληλα, αστυνομικοί από την Αστυνομική Διεύθυνση Κρήτης μαζί με αστυνομικούς από το Ελληνικό FBI έχουν προσεγγίσει τους ηλικιωμένους της οικογένειας των καταζητούμενων, με σκοπό να τους πείσουν να παραδοθούν ειρηνικά, τουλάχιστον έως την Πέμπτη.

Με τη σειρά του, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης μιλώντας στα Παραπολιτικά για το μακελειό στα Βορίζια, τόνισε την ανάγκη αλλαγής κουλτούρας, αναφέροντας πως σε πολλές περιπτώσεις στην Κρήτη η Αστυνομία επιχειρεί μόνη της, αναλαμβάνοντας και υποθέσεις που δεν είναι των αρμοδιοτήτων της.

Σημειώνεται ότι, η σύζυγος του 39χρονου θύματος βρίσκεται σε πολύ κακή ψυχολογική κατάσταση, καθώς καλείται να μεγαλώσει μόνη της τα πέντε τους παιδιά. Οι γονείς του δηλώνουν πως ο γιος τους δεν είχε καμία σχέση με τον εκρηκτικό μηχανισμό που τοποθετήθηκε στο σπίτι της άλλης οικογένειας και απλώς περνούσε τυχαία από το σημείο.

Παράλληλα, η αστυνομία επιχειρεί να διατηρήσει την τάξη και να αποτρέψει περαιτέρω εντάσεις. Έχουν πλησιάσει τους γηραιότερους και πιο σεβαστούς κατοίκους του χωριού, ζητώντας τη βοήθειά τους για να επιτευχθεί «σασμός», δηλαδή ειρηνική συμφιλίωση. Για να γίνει αυτό, ωστόσο, απαιτείται να υπάρξουν παραδόσεις και να ακολουθήσει η δικαστική διαδικασία.

Στο χωριό συνεχίζονται οι έρευνες, ενώ πολλά σπίτια φέρουν σημάδια εφόδων και ελέγχων. Η κατάσταση παραμένει τεταμένη, με τις αρχές και τους τοπικούς παράγοντες να ελπίζουν πως η υπόθεση δεν θα οδηγήσει σε νέα αιματοχυσία.

Έφοδος της αστυνομίας στις φυλακές Αλικαρνασσού

Υπενθυμίζεται ότι, έφοδος στις φυλακές Αλικαρνασσού έγινε τα ξημερώματα της Τρίτης από το Τμήμα Οργανωμένου Εγκλήματος της ΕΛ.ΑΣ., όπου κρατούνται συγγενείς του Φανούρη Καργάκη, του 39χρονου που έπεσε νεκρός από πυροβολισμούς το Σάββατο στα Βορίζια.

Κατά τη διάρκεια της έρευνας στα κελιά εντοπίστηκαν δύο κινητά τηλέφωνα, καθώς και ένα αυτοσχέδιο μαχαίρι, ένα ψαλιδάκι, φορτιστές και ασύρματα ακουστικά, τα οποία μεταφέρθηκαν άμεσα στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών για ανάλυση.

Σύμφωνα με την εκπρόσωπο τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου, οι έρευνες -και κατ' οίκον- συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό, για τον εντοπισμό και των τριών ατόμων, ηλικίας 19, 25 και 29 ετών, που, σύμφωνα με την αστυνομία, έχει διαπιστωθεί ότι είχαν εμπλοκή στο ένοπλο και αιματηρό περιστατικό.

Πηγή: ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ/EUROKINISSI

Υπενθυμίζεται ότι, ο 39χρονος Φανούρης Καργάκης είχε πάει στη φυλακή την Παρασκευή, 31 Οκτωβρίου, για να επισκεφθεί τους προφυλακισμένους συγγενείς του, τον αδερφό του, τον γαμπρό του και τον ανιψιό του και τίποτα δεν προμήνυε το αιματοκύλισμα που θα ακολουθούσε.

Όταν η είδηση για το μακελειό στο χωριό Βορίζια έγινε γνωστή, ο αδερφός του 39χρονου ξεσήκωσε όλη τη φυλακή ζητώντας να πάει στην κηδεία του, ωστόσο, σύμφωνα με το Cretalive.gr, ο αρμόδιος εισαγγελέας απέρριψε το σχετικό αίτημα μεταγωγής του συνοδεία ισχυρών αστυνομικών δυνάμεων.

Σωφρονιστικοί και άλλοι κρατούμενοι, σύμφωνα με το τοπικό μέσο, δεν μπορούσαν να τον συγκρατήσουν, ενώ φώναζε να του ανοίξουν τις πόρτες να πάει στην κηδεία, που τελέστηκε χτες σε βαρύ κλίμα, υπό ισχυρή αστυνομική παρουσία.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, τρεις συγγενείς του 39χρονου, που έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια ανταλλαγής πυροβολισμών, βρίσκονται προσωρινά κρατούμενοι, καθώς έχουν κατηγορηθεί για διάφορα αδικήματα.