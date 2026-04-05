Ο Γενικός Γραμματέας Αυτοδιοίκησης και Αποκέντρωσης Σάββας Χιονίδης, ως εκπρόσωπος της Ελληνικής Κυβέρνησης και ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού (ΓΕΣ) αντιστράτηγος Γεώργιος Κωστίδης, συνοδευόμενος από τον διοικητή της Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης Ηπείρου και Μακεδονίας «Μέγας Αλέξανδρος» αντιστράτηγο Γρηγόριο Μπουντλιάκη, παρευρέθηκαν, σήμερα, Κυριακή 5 Απριλίου, στην εκδήλωση μνήμης για τα 82 χρόνια από το ολοκαύτωμα της Κλεισούρας.

Όπως ανακοινώθηκε από το ΓΕΣ, η εκδήλωση περιλάμβανε τέλεση θείας λειτουργίας στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου, επιμνημόσυνη δέηση και κατάθεση στεφάνων.

Στην εκδήλωση παρέστησαν, η βουλευτής Μαρία Αντωνίου, ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας κ. Γεώργιος Αμανατίδης, ο δήμαρχος Καστοριάς Γιάννης Κορεντσίδης, ο σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Καστοριάς Καλλίνικος, εκπρόσωποι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των Εκκλησιαστικών Αρχών, εν ενεργεία και εν αποστρατεία αξιωματικοί των Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας και λοιποί προσκεκλημένοι.