Bloomberg: Ο πόλεμος ρίχνει τον πήχη για τη Wall Street

Οι πέντε εβδομάδες πολέμου στη Μέση Ανατολή έχουν εξαφανίσει τρισεκατομμύρια από τις παγκόσμιες χρηματιστηριακές αγορές, ώθησαν την τιμή του πετρελαίου πάνω από τα 100 δολάρια και την κράτησαν εκεί, ενώ αναπροσαρμόσαν τις προβλέψεις για τα επιτόκια και τον πληθωρισμό.

Η πρόσφατη ομιλία του Τραμπ την Τετάρτη σηματοδότησε ταυτόχρονα περισσότερες επιθέσεις και επικείμενη ειρήνη, δεν πρόσφερε κανένα πλαίσιο για την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ και ουσιαστικά είπε στους συμμάχους να βρουν μόνοι τους τη λύση.

Όπως αναφέρει το Bloomberg, μέχρι το πρωί της Πέμπτης, οι μετοχές είχαν καταρρεύσει - και στη συνέχεια ανέκαμψαν σχεδόν πλήρως με βάση έναν μόνο τίτλο σχετικά με το ότι το Ιράν συντάσσει ένα πρωτόκολλο ναυτιλίας με το Ομάν. Το γεγονός ότι μια αγορά μπορεί να κυμανθεί κατά 1,5% με βάση αυτό το μικρό στοιχείο δείχνει πού βρίσκεται η ψυχολογία των επενδυτών.

Την Τρίτη, ο S&P 500 είχε σημειώσει άνοδο 2,9%, καταγράφοντας την καλύτερη ημέρα του από τον Μάιο, με την ελπίδα ότι η σύγκρουση θα έφτανε στο τέλος της. Ωστόσο, η άνοδος βασίστηκε σε ειδήσεις, όχι σε επίλυση.

Το Brent, το οποίο έχει σημειώσει άνοδο περίπου 50% από την έναρξη της σύγκρουσης ανέκαμψε κοντά στα 110 δολάρια. Η Wells Fargo Securities LLC μείωσε το στόχο της για τον S&P 500 στο τέλος του έτους. Ο ΙΕΑ προειδοποίησε ότι ο Απρίλιος θα είναι πολύ χειρότερος για την προσφορά πετρελαίου από τον Μάρτιο.

Όλα αυτά διαδραματίζονται σε μια οικονομία που, σύμφωνα με τους περισσότερους δείκτες, εξακολουθεί να αναπτύσσεται. Οι λιανικές πωλήσεις στις ΗΠΑ είναι ισχυρές. Ο μεταποιητικός τομέας επεκτείνεται. Η κατανάλωση διατηρείται. Ο Ρόγιαλ της Thrivent σημειώνει ότι οι ΗΠΑ χρησιμοποιούν ένα κλάσμα του πετρελαίου ανά μονάδα ΑΕΠ σε σύγκριση με τη δεκαετία του 1970 και είναι πολύ πιο ενεργειακά ανεξάρτητες.

Ωστόσο, η άνοδος των τιμών του φυσικού αερίου υπονομεύει την ώθηση από τις επιστροφές φόρων και αυτή η επιβάρυνση πλήττει κυρίως τους καταναλωτές που μπορούν να την απορροφήσουν λιγότερο.

Το ερώτημα που έχει αντικαταστήσει το «πότε θα σταματήσουν οι μάχες» είναι πιο δύσκολο αφού κανείς δε γνωρίζει πόσο θα διαρκέσει η οικονομική ζημιά μετά το τέλος τους. Αν το πετρέλαιο παραμείνει σε υψηλά επίπεδα για αρκετό καιρό, ακόμη και οι αισιόδοξοι αναλυτές παραδέχονται ότι τελικά θα καταστρέψει τη ζήτηση.