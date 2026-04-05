Μητσοτάκης: Το μόνο που χρειάζεται είναι καθαρό μυαλό

Αυτό που χαρακτηρίζει έναν ηγέτη από έναν πολιτικό αρχηγό είναι η ικανότητα του πρώτου, ανά πάσα στιγμή, να μπορεί να βλέπει τη μεγάλη εικόνα. Έτσι έχει τη δυνατότητα να βάζει στην άκρη τα «μικρά» και να κοιτάζει να ασχολείται με τα «μεγάλα» που διαμορφώνουν και τις εξελίξεις. Όταν ένας πολιτικός χάνεται μέσα στη βοή των καθημερινών γεγονότων, χάνει και το μυαλό του. Θολώνει και αυτό επηρεάζει την κρίση του.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει αποδείξει μέχρι στιγμής πως διαθέτει κρύο αίμα. Δεν πανικοβάλλεται, δεν ενθουσιάζεται. Πολλοί τον έχουν υποτιμήσει και όλοι τους έχασαν. Συνεπώς και σήμερα, σε μια εκ πρώτης όψεως δύσκολη συγκυρία για την κυβέρνηση, καλείται να δει για μια ακόμα φορά το δάσος και να μη χαθεί μέσα στα δέντρα του.

Ποιο είναι το κεντρικό πρόβλημα σήμερα; Η οικονομία. Ουδείς μπορεί να διαφωνήσει. Μπορεί να υπάρχουν σημαντικά περιθώρια παροχών λόγω της καλής εκτέλεσης του Προϋπολογισμού, όμως δε γνωρίζουμε τη διάρκεια του πολέμου στο Ιράν και τις επιπτώσεις του σε δύο τομείς της Εθνικής Οικονομίας: στην Ενέργεια και στον Τουρισμό. Αυτό ακριβώς το πρόβλημα θα καθορίσει σε τι κατάσταση θα βρεθεί η πατρίδα μας μετά το καλοκαίρι.

Από την άλλη πλευρά η Ελλάδα, με μια σειρά σωστών κινήσεων της κυβέρνησης, βλέπει τη θέση της στη διεθνή σκηνή να αναβαθμίζεται. Δεν είναι μόνον το γεγονός πως η οικονομία μας έχει γίνει το υπόδειγμα για πολλές χώρες του «ενάρετου» Βορρά, είναι και ο αυξημένος ρόλος της στο γεωπολιτικό πεδίο χάρη σε επιλογές των κυβερνήσεων Μητσοτάκη. Συνεπώς η γενική εικόνα, η μεγάλη εικόνα, δείχνει μια Ελλάδα που ελάχιστη σχέση έχει με τους «φραπέδες» και τις υστερικές κραυγές σαλεμένων ανθρώπων.

Φυσικά η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, από όποια πλευρά και να τη δούμε, προκαλεί ζημία στην κυβέρνηση και στην παράταξη της Νέας Δημοκρατίας. Πόσο όμως αυτή η ζημία μπορεί να αναδιατάξει το πολιτικό σκηνικό; Πόσο μπορεί ρουσφετολογικές διευθετήσεις που κυριαρχούν εδώ και 200 χρόνια στην πατρίδα μας να προκαλέσουν έκτακτες εξελίξεις; Είναι λογικό η αντιπολίτευση να κραυγάζει - αυτή είναι η δουλειά της - είναι εξίσου λογικό και αναμενόμενο και τα ΜΜΕ που πρόσκεινται σε αυτήν να αναδεικνύουν παρεμφερή ζητήματα - όμως το ζητούμενο είναι να μετρηθεί με ρεαλισμό και ψυχραιμία η δεδομένη κατάσταση.

Ο Μητσοτάκης έχει ένα πλάνο στο μυαλό του και έχει και πλήρη εικόνα τόσο των δέντρων και των θάμνων όσο και του δάσους. Σε αυτόν τον τομέα σε σχέση με τους αντιπάλους απέχει έτη φωτός. Ελπίζω, με κρύο αίμα, να λάβει και τις αποφάσεις του - όποιες και αν είναι αυτές. Κάποιοι πολιτικοί και κάποιοι ολιγάρχες μπορεί να θέλουν να παίξουν την πατρίδα μας σε μια ζαριά. Ο Κυριάκος όχι.

ΥΓ. «Η πολιτική σταθερότητα είναι το μεγαλύτερο άυλο κεφάλαιο που έχει η χώρα». Γιάννης Στουρνάρας 1/4/2026.