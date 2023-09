Έβρος: Ολονύχτια μάχη με τις φλόγες, μείωση της έντασης του πύρινου μετώπου

Με τις διαδοχικές ρίψεις νερού από τα εναέρια πυροσβεστικά μέσα τις ισχυρές επίγειες δυνάμεις κατάσβεσης και την πτώση -τις τελευταίες ώρες- της έντασης των βορειοανατολικών ανέμων που πνέουν στην περιοχή μειώνεται σταδιακά η μεγάλη δυναμική του μετώπου της πυρκαγιάς που από το μεσημέρι προσέγγισε τον οικισμό της Λευκίμμης Σουφλίου.

Σύμφωνα με το δήμαρχο Σουφλίου Παναγιώτη Καλακίκο στην αναχαίτιση του συγκεκριμένου μετώπου το οποίο ανέπτυξε μεγάλη ένταση καθώς διέρχεται από περιοχή με πεύκα συνέβαλε τα μέγιστα η συνδρομή στο έργο της κατάσβεσης των εναέριων μέσων.

Σημειώνεται ότι λίγο μετά 14:30 εστία φωτιάς που εμφανίστηκε πλησίον του στρατοπέδου του Προβατώνα κινήθηκε προς την περιοχή της Λευκίμμης, με αποτέλεσμα την εκκένωση του οικισμού και τη μεταφορά των κατοίκων στη Μαθητική Εστία Σουφλίου.

To στρατόπεδο, στο οποίο εδρεύει η 7η Μηχανοκίνητη Ταξιαρχία, δεν απειλείται πλέον από το πύρινο μέτωπο.

Με μήνυμα του 112 οι κάτοικοι της Λευκίμμης κλήθηκαν να εγκαταλείψουν το χωριό τους, για δεύτερη φορά μέσα σε λίγες μέρες.

Τρία βασικά μέτωπα

Σύμφωνα με την ΕΡΤ «τρία είναι τα βασικά μέτωπα που καλούνται να αντιμετωπίσουν σήμερα οι πυροσβεστικές δυνάμεις οι οποίες επιχειρούν στην περιοχή με σημαντικότερο αυτό που συνεχίζει να καίει βόρεια του Εθνικού Δρυμού της Δαδιάς.

Ένα άλλο μέτωπο συνεχίζει να καίει είναι δυτικά του Σουφλίου και ένα ακόμη που δε λέει να κοπάσει στην πολύπαθη περιοχή της Κοτρωνιάς.

«Δεν έχουμε ενεργά μέτωπα προς την περιοχή Γιάννουλη και Σίδηρο» είπε προσθέτοντας ότι και από το πρωί επιχειρούν στην περιοχή έξι Καναντέρ στην περιοχή που βρίσκεται δυτικά του Σουφλίου.

Ο καπνός στην περιοχή είναι αρκετός με τον αέρα να τον σπρώχνει προς οικισμούς. «Μια γραμμή άμυνας είναι και το ποτάμι το οποίο περνάει βόρεια από την Δαδιά, το οποίο όμως δεν έχει νερό. Η εκτίμηση είναι ότι μπορεί να αντιμετωπιστεί αυτή η εστία» ανέφερε ο Βασίλης Πρεμίδης.

Δυστυχώς, παρά τις προσπάθειες των εναέριων και επίγειων πυροσβεστικών δυνάμεων, ένα μέρος του μικρού πυρήνα που βρίσκεται στη ζώνη προστασίας του Εθνικού Δρυμού έχει καεί με αποτέλεσμα να έχουν γίνει στάχτη αρχέγονα δέντρα και να έχουν καταστραφεί αρκετές φωλιές όπου διαβιούσαν τα σπάνια αρπακτικά που φωλιάζουν στην περιοχή.

Να σημειωθεί ότι οι άνεμοι στην περιοχή είναι ισχυροί, με βορειοανατολική κατεύθυνση, και με ισχύ 5 μποφόρ.

Στο νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης μεταφέρθηκε ο επιτελάρχης του Πυροσβεστικού Σώματος, αντιστράτηγος, Χρήστος Λάμπρης, καθώς όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική υπέστη αλλεργικό σοκ. Ο κ. Λάμπρης έχει επιστρέψει ήδη στο πεδίο, επιχειρώντας στην πρώτη γραμμή για την κατάσβεση της πυρκαγιάς στον Έβρο.

Συνολικά οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν 75 πυρκαγιές σε όλη την επικράτεια, ενώ το τελευταίο εικοσιτετράωρο εκδηλώθηκαν 42 νέες δασικές πυρκαγιές, οι περισσότερες εκ των οποίων, σύμφωνα με την Πυροσβεστική αντιμετωπίστηκαν άμεσα στο αρχικό τους στάδιο.

Στον Έβρο, ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν κυρίως στις περιοχές Κορνοφωλιά, Κοτρωνιά και Δαδιά.

Υπό έλεγχο τέθηκε πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στο Στεφάνι Κορινθίας.

Άμεσα τέθηκε υπό έλεγχο πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Καρατζάς Τροιζηνίας.

Συνδρομή στην αντιμετώπιση των πυρκαγιών παρέχει ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας με δυνάμεις από Γαλλία, Ισπανία, Κύπρο, Ρουμανία, Τσεχία, Βουλγαρία και Σλοβακία, καθώς και μέσω διακρατικών συμφωνιών η Αλβανία και η Σερβία.

Επίσης, συνδρομή παρέχουν μεγάλος αριθμός εθελοντών πυροσβεστών, δυνάμεις που έχουν διαθέσει το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας και η Ελληνική Αστυνομία, καθώς υδροφόρες και μηχανήματα έργου των Περιφερειών.

Τα κατά τόπους ανακριτικά γραφεία, καθώς και Κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) διερευνούν τα αίτια εκδήλωσης των πυρκαγιών.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η γενική γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας (civilprotection.gov.gr), για αύριο Κυριακή, 03 Σεπτεμβρίου 2023, προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) για τις εξής περιοχές:

• Περιφέρεια Αττικής, συμπεριλαμβανομένης της νήσου Κυθήρων

• Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Βοιωτίας, ΠΕ Εύβοιας συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σκύρου)

• Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΠΕ Έβρου)

• Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου (ΠΕ Λέσβου, ΠΕ Χίου, ΠΕ Σάμου, ΠΕ Ικαρίας)

• Περιφέρεια Πελοποννήσου (ΠΕ Λακωνίας)

Σε γενική επιφυλακή παραμένει το προσωπικό των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών της Επικράτειας, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι αυξημένες υπηρεσιακές απαιτήσεις, που έχουν προκύψει λόγω του μεγάλου αριθμού πυρκαγιών, ενώ συνεχίζονται οι περιπολίες εναέριας επιτήρησης, καθώς περιπολίες από πυροσβεστικές, αστυνομικές και στρατιωτικές δυνάμεις.

Τέλος, το Πυροσβεστικό Σώμα καλεί όλους τους πολίτες, να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και σε περίπτωση πυρκαγιάς, για τη δική τους ασφάλεια, να ακολουθούν πιστά τις υποδείξεις των αρμόδιων Αρχών.

Από την πλευρά της, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter) εξέφρασε την έμπρακτη αλληλεγγύη της στην Ελλάδα όσον αφορά την αντιμετώπιση των καταστροφικών πυρκαγιών του φετινού καλοκαιριού εκφράζει

«Ελλάδα, δεν είσαι μόνη. Συνεχίζουμε να σε βοηθάμε» αναφέρει η Κομισιόν. Και σημειώνει ότι «ως απάντηση στις μεγαλύτερες δασικές πυρκαγιές στην ιστορία της ΕΕ, ενεργοποιήσαμε μια τεράστια επιχείρηση μέσω του rescEU στην Ελλάδα. Μέχρι στιγμής έχουν επιστρατευτεί 11 πυροσβεστικά αεροπλάνα, 1 ελικόπτερο, 407 πυροσβέστες και 62 οχήματα από 8 χώρες».

Greece, you are not alone; we continue to help you.



In response to the largest wildfires in EU history, we've activated a massive #rescEU operation in Greece.



So far, 11 firefighting planes, 1 helicopter, 407 firefighters and 62 vehicles have been deployed from 8 countries. pic.twitter.com/jpV5x9mr4D