Έβρος: Νεκροί δύο μετανάστες σε παραποτάμια περιοχή - Οι Αρχές ερευνούν τις συνθήκες

Ηλικίας περίπου 30 έως 40 ετών είναι οι δύο άνδρες μετανάστες οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους στην περιοχή του Διδυμότειχου. Μέχρι στιγμής, η υπηκοότητά τους παραμένει άγνωστη και ερευνώνται από τις αρμόδιες Αρχές οι συνθήκες υπό τις οποίες έχασαν τη ζωή τους.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι δύο άνδρες μεταφέρθηκαν λίγο μετά τα μεσάνυχτα (8/2), στο νοσοκομείο χωρίς τις αισθήσεις τους. Ο ένας διακομίστηκε ήδη νεκρός, ενώ ο δεύτερος έφερε αρχικά σημεία ζωής, όμως παρά τις προσπάθειες των γιατρών για ανάνηψη, δεν κατέστη δυνατό να κρατηθεί στη ζωή.

Από πληροφορίες από το νοσοκομείο, οι δύο μετανάστες εντοπίστηκαν σε παρέβρια περιοχή, η οποία χαρακτηρίζεται από ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες. Δεν έχει γίνει ακόμη γνωστό το ακριβές σημείο όπου βρέθηκαν.

Για την υπόθεση έχει ενημερωθεί η αστυνομία, ενώ αναμένεται να διενεργηθεί νεκροψία-νεκροτομή προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου των δύο ανδρών.

Πιθανή προσπάθεια διάσχισης του Έβρου

Στο μεταξύ, εκτιμάται ότι οι δύο μετανάστες φέρεται να προσπάθησαν να περάσουν τον ποταμό Έβρο για να εισέλθουν στη χώρα. Η στάθμη του ποταμού είναι ιδιαίτερα υψηλή, φτάνοντας περίπου τα έξι μέτρα, ενώ οι καιρικές συνθήκες είναι χειμερινές, με ορμητικά νερά στην περιοχή.

Πλημμύρες στον Έβρο: Η στάθμη του νερού έχει φτάσει στο όριο συναγερμού

Στο μεταξύ, ο δήμος Διδυμότειχου στον νομό Έβρου προχωρά σε τεχνητή εκτόνωση αυτού του τεράστιου όγκου νερού που εισέρχεται από τα υπερχειλισμένα φράγματα της Βουλγαρίας.

Αυτό αναφέρει η ΕΡΤ, σύμφωνα με την οποία, η στάθμη του νερού έχει ξεπεράσει το όριο συναγερμού καθώς αγγίζει ήδη τα 5.82 μέτρα ενώ το όριο επιφυλακής είναι στα 4.80 μ. Ρηματική διακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών της Βουλγαρίας προειδοποιεί για κίνδυνο να πλημμυρίσουν 5.000 στρέμματα.

Με ενδεχόμενο να σπάσουν τα αναχώματα οι συστάσεις προς τους κατοίκους είναι να μην μετακινούνται στις ιρλανδικές διαβάσεις και να προφυλάξουντα ζώα καθώς αναμένονται μεγαλύτερες ποσότητες νερού τις επόμενες ημέρες.