Δύο Περιβαλλοντικά βραβεία για την πρωτοβουλία Just go Zero Tilos

Η Τήλος, το πρώτο νησί με μηδενικά απόβλητα διεθνώς, συνεχίζει να λαμβάνει αναγνώριση και επιβράβευση. Με ιδιαίτερη χαρά και υπερηφάνεια η Polygreen παρέλαβε δύο χρυσά βραβεία για την πρωτοβουλία Just go Zero Tilos στα Environmental Awards, τον θεσμό που αναδεικνύει και επιβραβεύει τις καλές πρακτικές και πρωτοβουλίες για την προστασία του Περιβάλλοντος και την Αειφορία, καθώς και καινοτόμα «πράσινα» έργα, τεχνολογίες ή προγράμματα.

Οι διακρίσεις του προγράμματος Just Go Zero αφορούσαν στις κατηγορίες Waste Recycle – Reuse και Environmental Excellence to Local Authorities.

Η Δάφνη Mάντζιου, Project Manager του Just Go Zero Tilos, Polygreen δήλωσε: «Παραλαμβάνοντας τα βραβεία εκπροσωπούμε όλους όσους έκαναν και συνεχίζουν κάνουν το όνειρο πραγματικότητα: τον οραματιστή & χρηματοδότη Αθανάσιο Πολυχρονόπουλο,Founder & CEO της Polygreen, τον πάντα πρωτοποριακό Δήμο Τήλου, όλα τα μέλη της τοπικής ομάδας μας στην Τήλο που δίνουν καθημερινά ψυχή και σώμα στο έργο αυτό, τους κατοίκους που συνεργάζονται για το καλό του τόπου τους και όλους τους ανθρώπους της Polygreen για τη στήριξη και υποστήριξη του μεγάλου αυτού εγχειρήματος.»

Το μεγαλύτερο βραβείο για την Polygreen είναι το γεγονός ότι από την Τήλο έγινε το ξεκίνημα της διαδρομής για έναν κόσμο χωρίς απόβλητα, βάζοντας τις βάσεις για τον πολιτισμό του 22ου αιώνα. H Polygreen θα συνεχίσει να οδηγεί τις εξελίξεις στον τομέα της κυκλικής οικονομίας.