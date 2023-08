Δορυφορικές εικόνες από τη φωτιά στην Αλεξανδρούπολη

Νέες δορυφορικές εικόνες από τη Maxar Technologies απαθανατίζουν την πυρκαγιά που καίει στην Αλεξανδρούπολη από τις 21 Αυγούστου 2023 όπως και την έκτασή της. Στην περιοχή διακρίνονται πυροσβεστικά αεροσκάφη που επιχειρούν για τον έλεγχο της πυρκαγιάς, όπως και ένα τεράστιο σύννεφο καπνού που έχε καλύψει την Περιφερειακή Ενότητα Εβρου.

New satellite imagery of a large #wildfire burning near #Alexandroupolis, #Greece. Imagery from August 21, 2023, shows the extent of the fires that continue to threaten residents. Firefighting aircraft can be seen operating in the area attempting to control the blaze. pic.twitter.com/OgNuXSgTUt