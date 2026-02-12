Μετά από δεκαετίες παλινωδιών, γραφειοκρατικών αγκυλώσεων και άκαρπων εξαγγελιών, ένα έργο εξαιρετικής σημασίας για την ασφάλεια, την αντιπλημμυρική προστασία και την ποιότητα ζωής των πολιτών του Βόρειου Τομέα Αθηνών μπαίνει πλέον σε τροχιά υλοποίησης.

Σήμερα ξεκινά με ανοικτή διαδικασία η δημοπράτηση της διευθέτησης του ρέματος Σαπφούς, συνολικού προϋπολογισμού 19.720.000 ευρώ (πλέον ΦΠΑ), με αναθέτουσα Αρχή την Περιφέρεια Αττικής. Η χρηματοδότηση θα καλυφθεί από πόρους Τομεακών Προγραμμάτων και η περάτωση αναμένεται έως τις αρχές του 2028.

Με αφορμή τη δημοπράτηση, πραγματοποιήθηκε το πρωί συνάντηση μεταξύ του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκου Παπαθανάση, του Περιφερειάρχη Αττικής Νίκου Χαρδαλιά και του Δημάρχου Αμαρουσίου Θεόδωρου Αμπατζόγλου, όπου υπογραμμίστηκε η ιδιαίτερη σημασία υλοποίησης του έργου για τον Βόρειο Τομέα Αθηνών, για μια περιοχή που έχει υποστεί σοβαρές ζημιές από έντονες βροχοπτώσεις τα τελευταία χρόνια.

Υπενθυμίζεται ότι το ρέμα της Σαπφούς υπερχείλισε τον Ιούλιο του 2018, προκαλώντας εκτεταμένες πλημμύρες στο Μαρούσι και ότι μέσω του ρέματος πραγματοποιείται η φυσική απορροή των ομβρίων υδάτων όχι μόνο από το Μαρούσι, αλλά και από τους όμορους Δήμους Πεντέλης, Κηφισιάς, Νέας Φιλαδέλφειας - Νέας Χαλκηδόνας και Φιλοθέης - Ψυχικού.

Η διαδικασία για τη διευθέτηση του ρέματος Σαπφούς χρονίζει από το 2016, όταν ο Δήμος Αμαρουσίου υπέβαλε την αρχική τεχνική μελέτη. Δύο χρόνια αργότερα η περιοχή υπέστη σοβαρές ζημιές λόγω των έντονων βροχοπτώσεων και κατόπιν ακολούθησε μια μακρά περίοδο καθυστερήσεων και ανάκυψης τεχνικών προβλημάτων.

Εν τέλει, η Περιφέρεια Αττικής αποτέλεσε τον φορέα που ανέλαβε πρωτοβουλία, υποβάλλοντας πρόταση για την ένταξη του έργου στο Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή», στο πλαίσιο της πρόσκλησης του επιχειρησιακού προγράμματος ΥΜΕΠΕΡΑΑ (Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη), η οποία εγκρίθηκε στις 17 Ιουνίου 2024.

Ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς έχει επισκεφθεί έκτοτε πολλές φορές την περιοχή, πραγματοποιώντας αυτοψίες στο ρέμα, συμμετέχοντας σε συσκέψεις με τις αρμόδιες τεχνικές υπηρεσίες και συνεργαζόμενος με τους εμπλεκόμενους φορείς. Έχει παρακολουθήσει στενά κάθε στάδιο ωρίμανσης του έργου και προωθήσει όλες τις απαραίτητες διοικητικές και τεχνικές ενέργειες για την άρση των εμποδίων που επί χρόνια ανέστελλαν την υλοποίησή του.

Το έργο διευθέτησης του ρέματος Σαπφούς καλύπτει το τμήμα από τα όρια των Δήμων Αμαρουσίου και Κηφισιάς έως την είσοδο στον αγωγό διέλευσης της Αττικής Οδού, συνολικού μήκους 4,16 χλμ. Περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τις απαιτούμενες απαλλοτριώσεις, την αρχαιολογική παρακολούθηση των εργασιών, τη διευθέτηση δικτύων, τη διαχείριση αποβλήτων εκσκαφών κατασκευών και κατεδαφίσεων, τα έργα αντιστήριξης, την τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας και την προσαρμογή εκβολής υφιστάμενων αγωγών αποχέτευσης ομβρίων που εκβάλλουν στο ρέμα σε διάφορες θέσεις.

Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς:

«Μετά από δεκαετίες παλινωδιών, καθυστερήσεων και άκαρπων εξαγγελιών, ένα έργο εξαιρετικής σημασίας για την ασφάλεια και την ποιότητα ζωής των πολιτών μπαίνει πλέον οριστικά και αμετάκλητα στον δρόμο της υλοποίησής του. Η σημερινή δημοπράτηση του ρέματος Σαπφούς, με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση, σηματοδοτεί το τέλος μιας εκκρεμότητας που ταλαιπώρησε την τοπική κοινωνία για χρόνια.

Η σημερινή εξέλιξη είναι αποτέλεσμα συστηματικής δουλειάς και στενής συνεργασίας τα τελευταία δύο χρόνια με τον Δήμο Αμαρουσίου και την Κυβέρνηση. Και θέλω να ευχαριστήσω τόσο τον Αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκο Παπαθανάση, για τη συμβολή του στην εξασφάλιση των απαραίτητων πόρων, όσο και τον καλό μου φίλο και αεικίνητο Δήμαρχο Θεόδωρο Αμπατζόγλου για τη διαρκή και σχεδόν καθημερινή συνεργασία μας τους τελευταίους μήνες, καθώς και για τη συντονισμένη τήρηση όλων των χρονοδιαγραμμάτων, που συνόδευσαν την οριστική διευθέτηση των εκκρεμοτήτων που ακολουθούσαν το έργο.

Για εμάς, τα αντιπλημμυρικά έργα δεν είναι απλώς τεχνικές παρεμβάσεις. Αποτελούν έργα πρόληψης, προστασίας και ευθύνης απέναντι στις ζωές και τις περιουσίες των συμπολιτών μας. Έργα θωράκισης του μέλλοντος των παιδιών μας. Εντάσσονται σε ένα ολιστικό σχέδιο θωράκισης της Αττικής, με αυτή την Α’ φάση των 54 αντιπλημμυρικών έργων σε τροχιά υλοποίησης έως το τέλος του 2028 – παρεμβάσεις που για χρόνια παρέμεναν στάσιμες και σήμερα έχουν ήδη δρομολογηθεί με ταχύτητα και συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Προχωρούμε απερίσπαστοι, με σχέδιο, ρεαλισμό και αποφασιστικότητα.

Αναλαμβάνουμε την ευθύνη και κλείνουμε οριστικά εκκρεμότητες δεκαετιών – με έργα που παραδίδονται, και όχι με υποσχέσεις που απλά επαναλαμβάνονται. Γιατί η ασφάλεια των πολιτών, σε καθεμία από τις 66 γειτονιές της Αττικής μας, είναι αδιαπραγμάτευτο στοίχημα και δεν μπορεί να περιμένει».

Από την πλευρά του ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης τόνισε πως:

«Η σημερινή εξέλιξη αποτελεί μια καμπή στην πορεία ολοκλήρωσης ενός σημαντικού αντιπλημμυρικού έργου που αφορά όχι μόνο τους Δήμους της Βόρειας Αθήνας αλλά συνολικά την Αττική. Μέσα από την εξαιρετική συνεργασία με τον Περιφερειάρχη Νίκο Χαρδαλιά και τον Δήμαρχο Αμαρουσίου Θεόδωρο Αμπατζόγλου, και με τη συμβολή των υπηρεσιών μας και των φορέων, προχωρούμε με σχέδιο, συνέπεια και αποτελεσματικότητα στην έμπρακτη εφαρμογή των δεσμεύσεών προς τους συμπολίτες μας.

Στην υλοποίηση δεκάδων παρεμβάσεων που ενισχύουν κρίσιμες υποδομές απέναντι στην κλιματική κρίση και βελτιώνουν την καθημερινότητα. Η συγκεκριμένη δημοπράτηση αποτελεί επίσης ένα ακόμα δείγμα γραφής για το πως και το που κατευθύνονται οι ευρωπαϊκοί και οι εθνικοί πόροι που εξασφαλίσαμε. Μια ακόμα απόδειξη του πως μετουσιώνεται σε πράξη η βούλησή μας να μην χαθεί ούτε ένα ευρώ, και το σύνολο των χρηματοδοτικών εργαλείων που διαθέτουμε να φτάσει στην κοινωνία και στην οικονομία. Επιταχύνοντας διαφανείς διαδικασίες, τηρώντας χρονοδιαγράμματα, σε αγαστή συνεργασία με την Αυτοδιοίκηση, συνεχίζουμε να δίνουμε λύσεις σε χρόνια προβλήματα, θωρακίζουμε την Αττική και τη χώρα, δημιουργούμε την Ελλάδα που αξίζει σε μας και στα παιδιά μας».

Τέλος, ο Δήμαρχος Αμαρουσίου Θεόδωρος Αμπατζόγλου σημείωσε ότι:

«Η δημοπράτηση του έργου συνιστά μια εμβληματική εξέλιξη για το Μαρούσι, ένα έργο μεγάλης κλίμακας και στρατηγικής σημασίας, αντάξιο του ρόλου της πόλης ως Μητροπολιτικού Δήμου, με ουσιαστικό αποτύπωμα όχι μόνο για τους κατοίκους της αλλά και για το σύνολο του Βόρειου Τομέα Αθηνών. Παράλληλα, δικαιώνει μια διαχρονική προσπάθεια του Δήμου μας, ο οποίος διεκδικεί την υλοποίησή του τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια.

Πρόκειται για ένα έργο ουσίας, που συνδέεται άμεσα με την ασφάλεια των κατοίκων και την προστασία των περιουσιών τους, καθώς αφορά περιοχές με χρόνια ζητήματα, όπως η Νέα Λέσβος, τα Καρπάθικα, τα Ηπειρώτικα, η Δωδώνη, το Νέο Μαρούσι, ο Σωρός, οι Εργατικές Κατοικίες, και ο Άγιος Θωμάς, ενισχύοντας συνολικά την αντιπλημμυρική θωράκιση της πόλης απέναντι στα έντονα καιρικά φαινόμενα.

Θέλω να εκφράσω τις ευχαριστίες μου προς τον Αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκο Παπαθανάση για τη συμβολή του στην προώθηση και χρηματοδότηση του έργου, καθώς και να επισημάνω τη σημασία των ενεργειών του Περιφερειάρχη Αττικής Νίκου Χαρδαλιά και των υπηρεσιών της Περιφέρειας Αττικής, που προχώρησαν τις απαραίτητες διαδικασίες σε συνεργασία με τις υπηρεσίες του Δήμου μας, ώστε το έργο να φτάσει στο στάδιο της δημοπράτησης.

Η συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων αποδεικνύεται καθοριστική για την ανάπτυξη και ασφάλεια της πόλης μας. Με αυτή την τόσο σημαντική εξέλιξη ξεκλειδώνουν ακόμη και συνοδά έργα που αφορούν τη διαχείριση των ομβρίων, όπως τα έργα στις οδού Κονίτσης και Παραδείσου, τα οποία θα συμβάλουν στην οριστική αντιμετώπιση χρόνιων προβλημάτων και στη βελτίωση της καθημερινότητας των κατοίκων».

