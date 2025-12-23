Δημογλίδου: Είναι δυνατόν να επιτρέψουμε έξοδο Χριστουγέννων από εθνικές οδούς που έχουν εμποδια;

Η εκπρόσωπος της ΕΛ.ΑΣ. Κωνσταντία Δημογλίδου ανέφερε κατηγορηματικά ότι η τροχαία δεν θα επιτρέψει την κίνηση οχημάτων, ανάμεσά τους και βαρέων, στις εθνικές οδούς, ενώ υπάρχουν εκεί τρακτέρ. Την ίδια ώρα, οι αγρότες αναφέρουν ότι από σήμερα θα προχωρήσουν σε αναδιάταξη των τρακτέρ προκειμένου να δώσουν επιπλέον λωρίδες κυκλοφορίας στους δρόμους που έχουν κλείσει με τα μπλόκα.

«Εγώ βλέπω εμπόδια στον δρόμο» είπε η εκπρόσωπος της ΕΛ.ΑΣ. μιλώντας στον ΣΚΑΪ με φόντο τα πλάνα από την κατάσταση που επικρατεί στα μπλόκα των Μαλγάρων και της Νίκαιας ενώ σε άλλο σημείο είπε «αν κάποιος θεωρεί ότι από εκεί μπορούν να κινηθούν ταξιδιώτες με την κίνηση των ημερών, υποτιμά τη νοημοσύνη μας».

«Αν έχουμε πυρκαγιά σε όχημα εν κινήσει τι θα κάνουμε; Η παρακαμπτήριος έχει δύο λωρίδες κυκλοφορίας και σε μια έκτακτη ανάγκη μπορούμε να δώσουμε την κυκλοφορία από την άλλη λωρίδα» συνέχισε η κυρία Δημογλίδου.

Αν και ξεκαθάρισε ότι « δεν έχουμε κόντρα με τους αγρότες», στην ερώτηση γιατί δεν μπορούν να μπουν τροχονόμοι κατά μήκος των τμημάτων που προτίθενται να δώσουν λωρίδα κυκλοφορίας οι αγρότες, η εκπρόσωπος της ΕΛΑΣ απάντησε «μιλάμε για δρόμο ταχείας κυκλοφορίας, περπατούν πεζοί στο εθνικό δίκτυο οι αγρότες. Είναι δυνατόν να βάλουμε τροχονόμους για να κάνουν τις σημαδούρες»;

Όπως διευκρίνισε, μάλιστα, «σε κανένα μπλόκο δεν έχει αλλάξει η κατάσταση των οχημάτων μέχρι το πρωί της Τρίτης, δεν έχει δοθεί καμία λωρίδα κυκλοφορίας. Ξέρετε πόση δύναμη σπαταλά η ΕΛ.ΑΣ στο εθνικό οδικό δίκτυο και στις παρακαμπτήριες, όπως είναι υποχρέωσή της; Οι παρακάμψεις είναι δύσκολές και αυτές, προφανώς και υπάρχει κίνδυνος. Αναγκαζόμαστε να δίνουμε αυτές τις παρακάμψεις, υπάρχουν τροχονόμοι παντού».

«Τις κυκλοφοριακέ ρυθμίσεις τις αποφασίζει η τροχαία και κανείς διαμαρτυρόμενος. Εμείς δεν έχουμε δει καμία μετακίνηση των μπλόκων» κατέληξε η Κωνσταντία Δημογλίδου.

Αναστολή κινητοποιήσεων στα τελωνεία Ευζώνων και Νίκης - Αποκλεισμός στον Προμαχώνα

Την ίδια ώρα, διαφοροποιημένη είναι η στάση των αγροκτηνοτρόφων στα μπλόκα τους στα σύνορα της Ελλάδας κατά την περίοδο των Χριστουγέννων. Στους Ευζώνους και τη Νίκη, στα σύνορα της Ελλάδας με τη Βόρεια Μακεδονία, οι παραγωγοί αναστέλλουν τις κινητοποιήσεις μέχρι και την Παρασκευή 26/12, διευκολύνοντας τη μετακίνηση των πολιτών, ενώ στην Εξοχή και τον Προμαχώνα, στα σύνορα με τη Βουλγαρία, οι δράσεις συνεχίζονται με στοχευμένες και συμβολικές παρεμβάσεις, εν αναμονή αποφάσεων για τη συνέχιση των κινητοποιήσεων μετά τις γιορτές.

Συγκεκριμένα, στο τελωνείο των Ευζώνων, εντός της ημέρας, οι αγροτοκτηνοτρόφοι θα απομακρύνουν τα τρακτέρ και τα αγροτικά τους οχήματα από το κέντρο του οδοστρώματος και θα τα τοποθετήσουν στα αριστερά και δεξιά του, απελευθερώνοντας πλήρως τα ρεύματα κυκλοφορίας, ώστε να πραγματοποιείται απρόσκοπτα η διέλευση φορτηγών, τουριστικών λεωφορείων και επιβατικών οχημάτων. Παρά την αναστολή των κινητοποιήσεων, θα παραμείνουν κανονικά στο μπλόκο και στις βάρδιές τους, όπου σκοπεύουν να περάσουν τις γιορτινές ημέρες μαζί με τις οικογένειές τους, χωρίς να παρεμποδίζεται η ομαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας.

Αντίστοιχα, στο μπλόκο του τελωνείου της Νίκης δεν προγραμματίζεται κανένας αποκλεισμός έως τις 26/12. Για σήμερα, ωστόσο, οι συμμετέχοντες αναμένεται να μεταβούν στο Κέντρο Υγείας Αμυνταίου μαζί με συναδέλφους τους, όπου, σύμφωνα με πληροφορίες, έχει προγραμματιστεί η παρουσία κυβερνητικού στελέχους, προκειμένου να πραγματοποιήσουν παράσταση διαμαρτυρίας.

Στον Προμαχώνα, αγρότες και κτηνοτρόφοι προχωρούν σήμερα σε συμβολικό αποκλεισμό του τελωνείου για φορτηγά παντός τύπου, διάρκειας έως και τριών ωρών, από τις 14:00 το μεσημέρι, με τη συμμετοχή περισσότερων τρακτέρ και αγροτικών οχημάτων. Μετά τη λήξη της κινητοποίησης, τα οχήματα θα παραταχθούν δεξιά και αριστερά του οδοστρώματος, μιας και έως και την Πέμπτη 25 Δεκεμβρίου δεν προγραμματίζεται νέα κινητοποίηση, προκειμένου να παραμείνει ο δρόμος ελεύθερος για τους εκδρομείς και τους ταξιδιώτες των εορτών.

Ανήμερα των Χριστουγέννων, οι συμμετέχοντες στο μπλόκο του Προμαχώνα, θα πραγματοποιήσουν γενική συνέλευση, κατά την οποία θα καθοριστεί ο τρόπος συνέχισης των κινητοποιήσεων από τις 26/12 και μετά.

Την ίδια ώρα, σε ισχύ παραμένει ο επ' αόριστον αποκλεισμός του τελωνείου της Εξοχής, στα ελληνοβουλγαρικά σύνορα, για τη διέλευση φορτηγών παντός τύπου, ο οποίος ξεκίνησε χθες στις 12 το μεσημέρι από αγρότες και κτηνοτρόφους της περιοχής Νευροκοπίου Δράμας. Η κυκλοφορία των επιβατικών οχημάτων, των τουριστικών λεωφορείων και των οχημάτων έκτακτης ανάγκης διεξάγεται κανονικά μέσω παρακαμπτήριων οδών, ενώ το μπλόκο έχει στηθεί σε απόσταση περίπου 500 μέτρων από το τελωνείο. Εντός της ημέρας αναμένεται να πραγματοποιηθεί γενική συνέλευση, κατά την οποία θα αποφασιστεί η στάση που θα τηρηθεί κατά τις ημέρες των Χριστουγέννων.