Δίκη Χρυσής Αυγής: Ανακοινώθηκαν οι ποινές - Ισόβια και 10 έτη στον Ρουπακιά, 13 έτη σε Μιχαλολιάκο-Κασιδιάρη

Το Εφετείο που δίκασε σε δεύτερο βαθμό την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης της Χρυσής Αυγής ανακοίνωσε το μεσημέρι της Τετάρτης την απόφασή του επί των ποινών.

Το δικαστήριο με την απόφασή του κράτησε ίδιες τις ποινές που είχαν επιβληθεί σε πρώτο βαθμό στα μέλη του διευθυντηρίου της Χρυσής Αυγής.

Ειδικότερα με την απόφαση του Πενταμελούς Εφετείου Κακουργημάτων σε ποινή κάθειρξης 13 ετών καταδίκαστηκε ο γενικός γραμματέας της Χρυσής Αυγής Νίκος Μιχαλολιάκος για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης. Ίδια ποινή επιβλήθηκε και στους Ηλία Κασιδιάρη, Γιαννη Λαγό, Χρήστο Παπά, Γιώργο Γερμενή και Ηλία Παναγιώταρο. Κάθειρξη 10 ετών επιβλήθηκε στον Αρτέμη Ματθαιόπουλο.

Για τους βουλευτές που κρίθηκαν ένοχοι για ένταξη σε εγκληματική οργάνωση η ποινή κυμάνθηκε από 5 έως 7 έτη. Με βάση αυτό το σκέλος της απόφασης στη φυλακή ενδέχεται να βρεθεί η Ελένη Ζαρούλια. Αυτή την ώρα οι δικηγόροι δίνουν «μάχη» για όσους βρίσκονται αντιμέτωποι με το ενδεχόμενο της φυλακής, προκειμένου να αποτρέψουν ένα τέτοιο ενδεχόμενο.

Σημειώνεται ότι από τους 42 συνολικά καταδικασθέντες, ο μόνος που βρέθηκε στο δικαστήριο ήταν ο Ιωάννης Λαγός.

Το δευτεροβάθμιο δικαστήριο διατήρησε την πρωτόδικη καταδίκη του Γ. Ρουπακιά δολοφόνου του Παύλου Φύσσα σε ισόβια και δέκα έτη κάθειρξη. Με ικανοποίηση άκουσε την απόφαση η μητέρα του αδικοχαμένου μουσικού Μάγδα Φύσσα, η οποία βρίσκονταν στη δικαστική αίθουσα.

Αναλυτικά οι ποινές για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης:

Νίκος Μιχαλολιάκος: 13 χρόνια

Ηλίας Κασιδιάρης: 13 χρόνια

Γιάννης Λαγός: 13 χρόνια

Γιώργος Γερμενής: 13 χρόνια

Χρήστος Παππάς: 13 χρόνια

Ηλία Παναγιώταρος: 13 χρόνια

Αρτέμης Ματθαιόπουλος: 10 χρόνια

Πρώην βουλευτές για ένταξη στην εγκληματική οργάνωση:

Νίκος Μίχος: 5 έτη φυλάκιση

Ευστάθιος Μπούκουρας: 5 έτη φυλάκιση

Μιχάλης Αρβανίτης: 5 έτη φυλάκιση

Αντώνης Γρέγος: 5 φυλάκιση

Παναγιώτης Ηλιόπουλος: 7 έτη κάθειρξη

Ελένη Ζαρουλια: 5 κάθειρξη

Πολύβιος Ζησιμόπουλος: 6 κάθειρξη

Κώστας Μπαρμπαρούσης: 6 έτη κάθειρξης

Νίκος Κουζηλός: 7 κάθειρξη

Δημήτρης Κουκούτσης: 5 φυλάκιση

Χρυσοβαλάντης Αλεξοπουλος: 5 έτη φυλάκιση

Δολοφονία Φύσσα

Γ. Ρουπακιάς: Ισόβια και 10 έτη

Ι. Καζαντζόγλου: 10 έτη

Ι. Άγγος: 9 έτη

Α. Αναδιώτης: 7 ετη

Γ. Δήμου: 7 έτη

Ε. Καλαρίτης: 9 έτη

Ι. Β. Κομιανός: 9 έτη

Κ. Κορκοβίλης: 9 έτη

Α. Μιχάλαρος: 9 έτη

Γ. Πατέλης: 10 έτη

Γ. Σκάλκος: 7 έτη

Γ. Σταμπέλος: 9 έτη

Λ. Τσαλίκης: 9 έτη

Ν. Τσορβάς: 9 έτη

Υπόθεση Αιγύπτιων ψαράδων

Αν. Πανταζής: 10 έτη

Δ. Αγριογιάννης: 7 έτη

Μ. Ευγενικός: 6 έτη

Θ. Μαρίας: 6

Κ. Παπαδόπουλος: 7 έτη

Ένταξη σε εγκληματική

Αρ. Δασκαλάκης: 4 έτη φυλάκιση

Ν. Αποστόλου: 7 έτη

Χρ. Χατζηδάκης: 4 έτη φυλάκιση

Β. Πόπορη: 6 έτη

Γ. Τσακανίκας: 5 έτη