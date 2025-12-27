Διχασμός στους αγρότες: Υπέρ του διαλόγου 18 μπλόκα - Καλούν σε συμπόρευση για συνάντηση με την κυβέρνηση

Σε δύο γραμμές και όχι πια με κοινό βηματισμό κινούνται οι αγρότες στα μπλόκα, καθώς ένα μέρος αυτών τάσσεται πλέον υπέρ του άμεσου και ουσιαστικού διαλόγου με την κυβέρνηση, ενώ άλλοι, μετά και τη σημερινή μεσημεριανή σύσκεψη στη Νίκαια, επιμένουν σε σκληρή κλιμάκωση με αποκλεισμούς δρόμων και τελωνείων, προειδοποιώντας για επ’ αόριστον κινητοποιήσεις μετά τις γιορτές.

Μέσα σε συνθήκες κλιμακούμενων κινητοποιήσεων και εκτεταμένων αποκλεισμών βασικών οδικών αξόνων και τελωνείων, εκπρόσωποι 18 αγροτικών μπλόκων απ' όλη τη χώρα συναντήθηκαν νωρίτερα σήμερα στην Επανομή Θεσσαλονίκης, στέλνοντας μήνυμα υπέρ της άμεσης επίλυσης προβλημάτων «ζωτικής σημασίας» και της έναρξης ουσιαστικού διαλόγου με την κυβέρνηση για το παρόν και το μέλλον της ελληνικής γεωργίας και κτηνοτροφίας.

Στην ανακοίνωση που εκδόθηκε μετά τη συνάντηση, οι αγρότες υπογραμμίζουν ότι τα ζητήματα που έχουν ανακύψει δεν αφορούν μόνο τον αγροτικό κόσμο, αλλά «μια ολόκληρη ελληνική κοινωνία», επισημαίνοντας την ανάγκη να τεθούν άμεσα επί τάπητος τα προβλήματα όπως αυτά έχουν παρουσιαστεί στην κυβέρνηση.

Παράλληλα, τονίζεται η αναγκαιότητα έναρξης ενός ουσιαστικού και γόνιμου διαλόγου με τους συμμετέχοντες να δηλώνουν ότι απορρίπτουν «σκοπιμότητες και μεθοδεύσεις» που, όπως αναφέρουν, προωθούνται από την πλευρά της κυβέρνησης. Στην ανακοίνωση γίνεται λόγος για στοχοποίηση και «αναίτια καταστροφή γνήσιων αγροτών συναδέλφων», ενώ διατυπώνεται η θέση ότι ο διάλογος πρέπει να διεξαχθεί μακριά από στείρες αντιπαραθέσεις και με γνώμονα το συμφέρον της εθνικής οικονομίας.

«Σε αυτόν τον αγώνα δεν περισσεύει κανείς», αναφέρουν χαρακτηριστικά, απευθύνοντας κάλεσμα και προς τους υπόλοιπους αγρότες για κοινή κάθοδο και συμπόρευση στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

Κλιμάκωση των κινητοποιήσεων αποφάσισαν οι αγρότες: Έκλεισαν το ρεύμα της εθνικής οδού προς Αθήνα στον κόμβο των Μαλγάρων

Παράλληλα, με αποκλεισμούς σε τελωνεία και οδικά δίκτυα κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους οι αγρότες στην Κεντρική Μακεδονία, μετά την παρέλευση της εορταστικής περιόδου των Χριστουγέννων και ως την Πρωτοχρονιά.

Στη μία το μεσημέρι, αγρότες των Μαλγάρων προχώρησαν στον αποκλεισμό του ρεύματος εξόδου προς την Αθήνα της εθνικής οδού Θεσσαλονίκης - Αθηνών, σύμφωνα με απόφαση τους, μέχρι και την Τρίτη.

Στις δώδεκα το μεσημέρι, αγρότες προχώρησαν σε αποκλεισμό του τελωνείου των Ευζώνων και τα δύο ρεύματα του δρόμου, για όλα τα οχήματα, πλην έκτακτων περιστατικών. Ο αποκλεισμός θα διαρκέσει ως τις τέσσερις το απόγευμα και θα επαναληφθεί από τις έξι έως τις δέκα το βράδυ και τις ίδιες ώρες, καθημερινά, μέχρι την Τρίτη.

Την ίδια ώρα, αγρότες με τα τρακτέρ τους έκλεισαν, τουλαχιστον μέχρι την Τρίτη, τον σταθμό διέλευσης του Προμαχώνα, μόνο για τα φορτηγά, ενώ τα επιβατικά αυτοκίνητα κινούνται κανονικά. Από τις πέντε χθες το απόγευμα παραμένει κλειστός μόνο για τα φορτηγά και ο σταθμός διέλευσης στην Εξοχή Δράμας.

Στη Χαλκηδόνα οι αγρότες κλείνουν τον κόμβο από τις δυο το μεσημέρι έως και τις πέντε.

Για μια ώρα θα κλείσει σήμερα στο μεσημέρι το τελωνείο της Νίκης και ξανά πάλι το βράδυ από τις επτά έως τις έντεκα. Νωρίτερα, αγρότες της περιοχής με αγροτικά αυτοκίνητα έφτασαν έξω από το γραφείο του βουλευτή της ΝΔ Σταύρου Παπασωτηρίου στο κέντρο της Φλώρινας, το οποίο ήταν κλειστό και έριξαν στην είσοδο της πολυκατοικίας μια μπάλα άχυρο και κοπριά, σε ένδειξη διαμαρτυρίας.

Αύριο το μεσημέρι θα κλείσουν για μια ώρα το Δερβένι οι αγρότες της περιοχής, ενώ απόψε στις οκτώ το βράδυ έχουν σύσκεψη για ενημέρωση.

Σήμερα το μεσημέρι αγρότες από τα Πράσινα Φανάρια θα συναντηθούν στην Επανομή με αντιπροσωπείες αγροτικών μπλόκων από την Κεντρική Μακεδονία για να συζητήσουν οργανωτικά θέματα που αφορούν το συντονισμό και την καλύτερη εκπροσώπησή τους στην πανελλαδική επιτροπή των αγροτών.

Τι αποφασίστηκε στην σύσκεψη της Νίκαιας

Κατά τη σημερινή συνεδρίαση του συντονιστικού τους οργάνου, αποφασίστηκε η συνέχιση και κλιμάκωση των δράσεων.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, από τη 13:00 το μεσημέρι κλείνει η αερογέφυρα στο μπλόκο της Νίκαιας, με αποτέλεσμα τη διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στο συγκεκριμένο σημείο. Το μέτρο αναμένεται να ισχύσει έως και την Τρίτη το μεσημέρι, οπότε και η κυκλοφορία θα δοθεί εκ νέου, προκειμένου να διευκολυνθεί η μετακίνηση των εκδρομέων των ημερών.

Παράλληλα, για αύριο έχει προγραμματιστεί άνοιγμα των μπαρών στα διόδια Μακρυχωρίου, ενώ τη Δευτέρα οι αγρότες σχεδιάζουν παρεμβάσεις στους παρακαμπτήριους δρόμους της περιοχής.

Όπως επισημαίνουν, οι κινήσεις αυτές εντάσσονται στην προσπάθεια άσκησης πίεσης προς την κυβέρνηση για την ικανοποίηση των βασικών αιτημάτων τους και την παροχή συγκεκριμένων δεσμεύσεων.

Παράλληλα, με απόφαση της αστυνομίας, τέθηκαν σε ισχύ από τις 12:45 σήμερα, Σάββατο, έκτακτες και προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον αυτοκινητόδρομο Π.Α.Θ.Ε., στο ύψος του Ανισόπεδου Κόμβου Νίκαιας, λόγω των συνεχιζόμενων αγροτικών κινητοποιήσεων.

Όπως ανακοίνωσε η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλίας, με νεότερη απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Λάρισας, οι ρυθμίσεις αφορούν το τμήμα από τον Ανισόπεδο Κόμβο Πλατυκάμπου (Χ.Θ. 352+918) έως τον Ανισόπεδο Κόμβο Κιλελέρ (Χ.Θ. 331+686), και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και τους κλάδους εισόδου και εξόδου του Α/Κ Νίκαιας, για όσο χρονικό διάστημα απαιτηθεί.

Στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα, διακόπτεται η κυκλοφορία των οχημάτων μικτού βάρους έως 3,5 τόνων από τον Α/Κ Πλατυκάμπου έως τον Α/Κ Κιλελέρ, ενώ για τα οχήματα άνω των 3,5 τόνων η διακοπή εκτείνεται έως τον Α/Κ Βελεστίνου. Η κυκλοφορία διεξάγεται μέσω της Παλαιάς Εθνικής Οδού Λάρισας-Βόλου, με επανείσοδο στον Π.Α.Θ.Ε. είτε από τον Α/Κ Κιλελέρ είτε από τον Α/Κ Βελεστίνου, ανάλογα με το μικτό βάρος των οχημάτων.

Αντίστοιχες ρυθμίσεις ισχύουν και στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Θεσσαλονίκη. Τα οχήματα μικτού βάρους έως 3,5 τόνων εκτρέπονται από τους κόμβους Κιλελέρ ή Βελεστίνου, ενώ τα οχήματα άνω των 3,5 τόνων εκτρέπονται υποχρεωτικά στον Α/Κ Βελεστίνου, με κατεύθυνση προς τον Α/Κ Πλατυκάμπου μέσω της Π.Ε.Ο. Λάρισας-Βόλου.

Παράλληλα, στην Παλαιά Εθνική Οδό Λάρισας-Αθηνών, όλα τα οχήματα που κινούνται με σκοπό να εισέλθουν στον Π.Α.Θ.Ε., πριν από τον Α/Κ Νίκαιας (αερογέφυρα Ι.Κ.Ε.Α.), θα αναστρέφονται και θα κατευθύνονται προς τον Α/Κ Πλατυκάμπου ή, εναλλακτικά, μέσω της Π.Ε.Ο. Λάρισας-Βόλου προς τους κόμβους Κιλελέρ ή Βελεστίνου, σύμφωνα με τις ισχύουσες εκτροπές.

Η αστυνομία καλεί τους οδηγούς να ακολουθούν τη σήμανση και τις υποδείξεις των τροχονόμων και να επιδεικνύουν αυξημένη προσοχή κατά τη διέλευσή τους από το οδικό δίκτυο της περιοχής.

Κλειστά τα τελωνεία Ευζώνων και Προμαχώνα

Το τελωνείο των Ευζώνων παραμένει κλειστό σήμερα από τις 12:00 έως τις 16:00 και από τις 18:00 έως τις 22:00 για όλα τα οχήματα, φορτηγά και ΙΧ, στο πλαίσιο των αγροτικών κινητοποιήσεων.

Την ίδια ώρα, αποκλεισμός έγινε και στο τελωνείο του Προμαχώνα, το οποίο έκλεισε το μεσημέρι μόνο για τα φορτηγά.

Μπλόκα και μετά την Πρωτοχρονιά

Όπως σημειώνουν οι αγρότες, η κλιμάκωση θα συνεχιστεί και μετά τις γιορτές, με πιθανό κλείσιμο παρακαμπτηρίων, ακόμα και λιμανιών, ενώ από την ερχόμενη Τρίτη θα επιστρέψουν στο «μοτίβο» των Χριστουγέννων, ανοίγοντας δρόμους για την ασφαλή μετακίνηση των εκδρομέων της Πρωτοχρονιάς.

Ο Ρίζος Μαρούδας, πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας, υπογραμμίζει ότι «θα πιέσουμε την κυβέρνηση τις επόμενες ημέρες για να δοθούν λύσεις. Αν δεν αντιμετωπιστούν χρόνια προβλήματα, δεν θα κάνουμε πίσω».