Διασπάστηκε το μπλόκο των αγροτών στα Πράσινα Φανάρια Θεσσαλονίκης - Πού παραμένουν τα τρακτέρ

Διάσπαση υπήρξε στο αγροτικό μπλόκο στα Πράσινα Φανάρια το μεσημέρι της Τετάρτης, καθώς μία ομάδα αγροτών από τη Χαλκιδική αποχώρησε από το σημείο.

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, αιτία της απόφασής τους αυτής ήταν η διαφωνία τους με τους αγρότες που εμφανίζονται θετικοί για διάλογο με την κυβέρνηση. Μάλιστα, τους κατηγορούν ότι η στάση τους είναι αντίθετη με τις αποφάσεις που έχουν ληφθεί από το Πανελλαδικό Συντονιστικό των Μπλόκων.

Έτσι λοιπόν, οι αγρότες αυτοί, με λίγο περισσότερο από δέκα τρακτέρ και κάποια αγροτικά αυτοκίνητα επέστρεψαν στη Χαλκιδική και θα συγκεντρωθούν στη Νέα Τρίγλια. Εκεί, θα συντονιστούν με το Πανελλαδικό Συντονιστικό Όργανο των Μπλόκων που θα συνεδριάσει την Κυριακή.



Δεν είναι γνωστό αν θα συμμετέχουν κι εκείνοι στο πανελλαδικό των μπλόκων της Κυριακής στα Μάλγαρα, ωστόσο, όμως, αποχώρησαν και διαχώρισαν τη θέση τους με τους αγρότες των Πράσινων Φαναριών.

Οι αγρότες που παραμένουν στα Πράσινα Φανάρια, υποστηρίζουν ότι όσοι έφυγαν είναι μικρός αριθμός και ότι το μπλόκο θα ενισχύεται διαρκώς μέχρι να γίνει ο διάλογος, στον οποίο έχουν ταχθεί υπέρ.

Μάλιστα, το απόγευμα είπαν ότι θα κάνουν γενική συνέλευση προκειμένου να ασχοληθούν με την ατζέντα του διαλόγου, όποτε και αν γίνει αυτός.

Άνοιξαν οι δρόμοι στη Μακεδονία και στην Ιόνια Οδό - Πού παραμένουν κλειστοί

Την ίδια ώρα, σε προσωρινή παύση ενόψει της Πρωτοχρονιάς τίθενται για τις επόμενες λίγες ημέρες τα αγροτικά μπλόκα στη Μακεδονία, προς διευκόλυνση των εκδρομέων, αλλά και εν αναμονή των αποφάσεων που θα ληφθούν στην πανελλαδική σύσκεψη των ανθρώπων του πρωτογενούς τομέα στις 4 Ιανουαρίου, στα Μάλγαρα, για τα επόμενα βήματα των κινητοποιήσεών τους.

Στο πλαίσιο αυτό, ανοιχτό για όλα τα οχήματα θα είναι από σήμερα έως και τις 2 Ιανουαρίου το τελωνείο των Ευζώνων, ενώ το ίδιο ισχύει τουλάχιστον μέχρι και την Πρωτοχρονιά και για εκείνο του Προμαχώνα. Κανονικά διέρχονται όλα τα οχήματα από τον σταθμό διέλευσης στην Εξοχή Δράμας, όπου αγρότες και κτηνοτρόφοι προσανατολίζονται σε εκ νέου αποκλεισμό της κίνησης των βαρέων οχημάτων από τις 12 το μεσημέρι της Παρασκευής 2 Ιανουαρίου. Και στο τελωνείο της Νίκης, η διέλευση των οχημάτων θα γίνεται χωρίς αποκλεισμούς σήμερα, αύριο και μεθαύριο.

Αντίστοιχα, τόσο στα διόδια των Μαλγάρων, όσο και στον κόμβο της Χαλκηδόνας, η κίνηση των οχημάτων θα γίνεται ανεμπόδιστα τουλάχιστον μέχρι και την Πρωτοχρονιά, ώστε όσοι επιθυμούν να ταξιδέψουν να μην αντιμετωπίσουν πρόβλημα στις μετακινήσεις τους.

Υπενθυμίζεται ότι η πανελλαδική σύσκεψη των αγροτών και κτηνοτρόφων θα πραγματοποιηθεί στις 12 το μεσημέρι της Κυριακής, στις εγκαταστάσεις του Πολιτιστικού Κέντρου Μαλγάρων.

Ανοιχτή η Αντιρρίου - Ιωαννίνων

Στην κυκλοφορία δόθηκε ο αυτοκινητόδρομος Αντιρρίου - Ιωαννίνων, στο ύψος των διοδίων του Αγγελοκάστρου, μετά την απόφαση αγροτών και κτηνοτρόφων, που είχαν στήσει μπλόκο στην περιοχή, να τοποθετήσουν τα τρακτέρ και τα αγροτικά μηχανήματα στην άκρη του οδοστρώματος, με σκοπό τη διευκόλυνση της κίνησης των εκδρομέων της εορταστικής περιόδου.

Ειδικότερα, με απόφαση του αστυνομικού διευθυντή Αιτωλίας, επιτρέπεται, μέχρι νεωτέρας, να διεξάγεται η κυκλοφορία όλων των οχημάτων σε μία λωρίδα, ανά κατεύθυνση, με την προϋπόθεση της τοποθέτησης της προβλεπόμενης προειδοποιητικής και ενημερωτικής οδικής σήμανσης.

Άρση προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην εθνική οδό Αθηνών - Θεσσαλονίκης, στην Πιερία

Την άρση των προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, «που ίσχυαν λόγω αγροτικών κινητοποιήσεων στο τμήμα από τον βόρειο ανισόπεδο κόμβο Κατερίνης (438 χιλιόμετρο) έως τον νότιο ανισόπεδο κόμβο Κατερίνης (434 χιλιόμετρο) της εθνικής οδού Θεσσαλονίκης - Αθηνών, με κατεύθυνση προς Αθήνα», αποφάσισε η Διεύθυνση Αστυνομίας Πιερίας.

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, η κυκλοφορία των οχημάτων με κατεύθυνση προς Αθήνα, θα διεξάγεται αρχικά από τη δεξιά και μεσαία λωρίδα κυκλοφορίας και στη συνέχεια μόνο από τη δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας και μετά το τέλος της Σήραγγας Κατερίνης (Σήραγγας Τ4), η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται από την αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας.

Σε περίπτωση που θα απαιτηθεί από τις κυκλοφοριακές συνθήκες, η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται και από την περιφερειακή οδό Κατερίνης μέσω του βόρειου ανισόπεδου κόμβου Κατερίνης και στη συνέχεια τα οχήματα θα εισέρχονται στον αυτοκινητόδρομο μέσω του νότιου ανισόπεδου κόμβου Κατερίνης.

Η είσοδος των οχημάτων στην Κατερίνη, που κινούνται με κατεύθυνση προς Αθήνα, θα πραγματοποιείται από τον βόρειο ανισόπεδο κόμβο Κατερίνης και τον ημιανισόπεδο ανατολικό κόμβο Κατερίνης.

Μία λωρίδα στο Κάστρο Βοιωτίας

Στο Κάστρο Βοιωτίας η κυκλοφορία παραμένει ανοιχτή, προκειμένου να διευκολυνθούν οι εκδρομείς της Πρωτοχρονιάς που κινούνται από και προς την Αθήνα. Συγκεκριμένα, μία λωρίδα κυκλοφορίας ανά ρεύμα παραμένει σε λειτουργία, με τους αγρότες να καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να μην υπάρξουν προβλήματα στη μετακίνηση των οδηγών.

Στο ρεύμα προς Αθήνα, η κυκλοφορία εκτρέπεται μέσω παράκαμψης στο ύψος του Μαρτίνου, περίπου 8 χιλιόμετρα πριν από το μπλόκο.

Οι αγρότες δηλώνουν αμετακίνητοι, ξεκαθαρίζοντας ότι η κατάσταση θα συνεχιστεί ως έχει, μέχρι να επανεκτιμήσουν τα δεδομένα και να αποφασίσουν τα επόμενα βήματά τους.

Όπως και στη Νίκαια, έτσι και στο Κάστρο Βοιωτίας, οι αγρότες θα υποδεχθούν τη νέα χρονιά στο μπλόκο, μαζί με τις οικογένειές τους. Από αργά το απόγευμα αναμένεται να συγκεντρωθούν οι συγγενείς τους, να ανάψουν φωτιές, να ψήσουν φαγητό και να γιορτάσουν την αλλαγή του χρόνου με μουσική, παρά τις χαμηλές θερμοκρασίες και το τσουχτερό κρύο.

Οι φωτιές έχουν ήδη ανάψει, τόσο για ζεστασιά όσο και για προετοιμασία της βραδιάς, με τους αγρότες να στέλνουν ξεκάθαρο μήνυμα ότι παραμένουν στον δρόμο του αγώνα.

Παραμένουν στα μπλόκα οι αγρότες στη δυτική Θεσσαλία

Στα μπλόκα παραμένουν οι αγρότες στη δυτική Θεσσαλία, στον Ε65 της Καρδίτσας και στα διόδια του Λόγγου, επίσης στον Ε65 των Τρικάλων, όπου πραγματοποιούνται καθημερινές συνελεύσεις για ενημέρωση της πορείας των κινητοποιήσεων και τον σχεδιασμό διαφόρων δράσεων και παρεμβάσεων στις τοπικές κοινωνίες. Παράλληλα, στον χώρο των μπλόκων, γίνονται επισκέψεις από φορείς, συλλόγους και σωματεία για να εκφράσουν την αλληλεγγύη τους στον αγώνα των αγροτών, ενώ οι αγρότες και των δύο μπλόκων τονίζουν πως θα κάνουν Πρωτοχρονιά σε αυτά.