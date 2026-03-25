Διάσωση 112 μεταναστών στην Κρήτη - Συνελήφθη 15χρονος ως διακινητής

Σημαντικές επιχειρήσεις διάσωσης πραγματοποιήθηκαν την Τρίτη σε Καλούς Λιμένες και Ιεράπετρα, με την εμπλοκή 112 μεταναστών και τη σύλληψη διακινητών.

Το πρωί της Τρίτης, οι λιμενικές αρχές των Καλών Λιμένων, της Αγίας Γαλήνης, της Παλαιόχωρας και του Κόκκινου Πύργου ειδοποιήθηκαν από το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης για λέμβο που βρισκόταν σε δυσχερή θέση στη θαλάσσια περιοχή νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων. Στην περιοχή έσπευσε περιπολικό του Λιμενικού, το οποίο εντόπισε πνευστή λέμβο και περισυνέλεξε 31 μετανάστες (26 άνδρες και 5 ανήλικους).

Οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν στο λιμάνι των Καλών Λιμένων με τη βοήθεια της λάντζας «ΕΛΕΝΗ» Ν.Π. 2097 και στη συνέχεια συνοδεία στελεχών του Κλιμακίου Ειδικών Αποστολών του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ηρακλείου και της Αστυνομίας Φαιστού στο λιμάνι του Ηρακλείου.

Σύμφωνα με τους αλλοδαπούς, η αναχώρησή τους από το Τομπρούκ της Λιβύης πραγματοποιήθηκε το πρωί της Δευτέρας (23/3), καταβάλλοντας ποσά από 13.000 έως 15.000 δηνάρια Λιβύης για τη μεταφορά τους στην Ελλάδα.

Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηρακλείου, που διενεργεί προανάκριση, συνελήφθη ένας 15χρονος υπήκοος Νοτίου Σουδάν για παραβάσεις των άρθρων 83 του Ν. 3386/2005 («Παράνομη Είσοδος στη χώρα»), 25 του Ν. 5038/2023 («Διευκόλυνση») και 306 Π.Κ. («Έκθεση»).

Την ίδια ημέρα, σημειώθηκε νέα διάσωση στη θαλάσσια περιοχή νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων. Ναυαγοσωστικό σκάφος Λιμενικού περισυνέλεξε 43 μετανάστες (40 άνδρες και 3 ανήλικους) από ξύλινη λέμβο, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στο λιμάνι των Καλών Λιμένων και στη συνέχεια συνοδεία Κλιμακίου Ειδικών Αποστολών και Αστυνομίας στο λιμάνι του Ηρακλείου.

Οι αλλοδαποί δήλωσαν ότι αναχώρησαν από το Τομπρούκ το απόγευμα της Δευτέρας, καταβάλλοντας ποσά από 200.000 έως 230.000 γκινέ Αιγύπτου. Στη διαδικασία προανάκρισης, συνελήφθη 33χρονος υπήκοος Αιγύπτου για παραβάσεις των ίδιων νόμων.

Στο μεταξύ, το πρωί της Δευτέρας, ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή Ιεράπετρας για λέμβο σε δυσχερή θέση νότια της νήσου Χρυσής. Περιπολικό Λιμενικού περισυνέλεξε 38 μετανάστες (37 ενήλικες και 1 ανήλικο) από το φορτηγό πλοίο «ZIM AUSTRALIA» σημαίας Λιβερίας. Οι αλλοδαποί μετεπιβιβάστηκαν στο Π.Λ.Σ. και μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Ιεράπετρας, ενώ προανάκριση διενεργείται από το τοπικό Λιμεναρχείο.