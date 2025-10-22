Διαγραφές φοιτητών: Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ η Υπουργική Απόφαση - Αναλυτικά οι προϋποθέσεις

Η εφαρμογή του μέτρου για τους «αιώνιους φοιτητές» καθίσταται πλέον υποχρεωτική για όλα τα ΑΕΙ, με τις πρώτες αυτοδίκαιες διαγραφές να αναμένονται από το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027.

Παράλληλα, προβλέπονται δικλείδες προστασίας για φοιτητές που αντιμετωπίζουν τεκμηριωμένα εμπόδια ή έχουν ελάχιστα μαθήματα υπόλοιπο. Τα πανεπιστήμια οφείλουν να οργανώσουν ηλεκτρονικά συστήματα ειδοποίησης και εξατομικευμένους πίνακες ορίων για κάθε φοιτητή.

Η υπουργική απόφαση με τίτλο «Ρύθμιση διαδικαστικών ζητημάτων ανώτατης διάρκειας φοίτησης του άρθρου 76 του ν. 4957/2022 (Α’ 141)» δημοσιεύθηκε 22 Οκτωβρίου 2025, στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Υπογράφεται από τον υφυπουργό Παιδείας, Νίκο Παπαϊωάννου, και αποσκοπεί στο να καλύψει τα κενά, προσδιορίζοντας με λεπτομέρεια τους όρους και τις διαδικασίες εφαρμογής του.

Υπενθυμίζεται ότι πρόσφατα ο υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου μίλησε για τους «αιώνιους» φοιτητές λέγοντας ότι για τις τετραετείς σχολές ο μέγιστος χρόνος φοίτησης είναι τα 6 έτη και για τις πενταετείς και εξαετείς, οκτώ και εννέα αντίστοιχα.

«Οτιδήποτε εκφεύγει αυτού του αριθμού των ετών θεωρείται ότι έχει υπερβεί το ανώτατο όριο φοίτησης», εξήγησε ο Ν. Παπαϊωάννου και πρόσθεσε ότι «εξαιτίας των μεταβατικών διατάξεων, τον Σεπτέμβριο για όσους έχουν εγγραφεί σε τετραετείς σχολές πριν το 2017, σε πενταετής πριν από το 2016 και σε εξαετείς πριν από το 2015, μπαίνει αυτός ο “κόφτης».

Ανέφερε ότι «σύμφωνα με τα στοιχεία τον Μάιο, ο αριθμός φοιτητών που έχει περάσει το ανώτατο όριο φοίτησης είναι περίπου 330.000. από αυτούς, οι 30-35.000 προσπαθούν - από το 2021- να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους. Διακόσιοι ενενήντα χιλιάδες φοιτητές, δεν ενδιαφέρθηκαν και διαγράφονται».

«Πιστεύουμε ότι με τα αποτελέσματα που θα βγουν τώρα, η πλειοψηφία θα έχει ολοκληρώσει τις σπουδές της ή θα εμπίπτει στη διάταξη που προβλέπει ότι αν έχεις περάσει το 70% των πιστωτικών μονάδων των μαθημάτων σου, παίρνεις ένα ακόμα χρόνο φοίτησης. Οι υπόλοιποι διαγράφονται. Τα ονόματα θα έρθουν τον Δεκέμβριο στο Υπουργείο και αυτομάτως θα διαγραφούν», σημείωσε.

Οι αριθμοί αυτοί αφορούν όλα τα Πανεπιστήμια, διευκρίνισε ο υφυπουργός και πρόσθεσε ότι από αυτούς τους «αιώνιους» φοιτητές, οι 35.000 είχαν εγγραφεί τη δεκαετία του 1970 και παραμένουν εγγεγραμμένοι.

Διαβάστε την Υπουργική Απόφαση για τους «αιώνιους φοιτητές»