ΔΕΘ: Τα έργα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης στους Συνοριακούς Σταθμούς Κήπων, Καστανιών και Ευζώνων παρουσίασε ο Δ. Γαλαμάτης

Τα εμβληματικά έργα που υλοποιεί η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης στους Συνοριακούς Σταθμούς των Κήπων και των Καστανιών στον Έβρο και των Ευζώνων στο Κιλκίς, παρουσίασε ο γραμματέας, Δημήτρης Γαλαμάτης σε εκδήλωση το περίπτερο του φορέα, στην 89η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.

Στο Συνοριακό Σταθμό των Κήπων οι εργασίες θα ξεκινήσουν τις επόμενες εβδομάδες και ο κ. Γαλαμάτης δήλωσε αισιόδοξος ότι στην επόμενη ΔΕΘ θα είναι σε θέση να ανακοινώσει την ολοκλήρωσή του.

«Έχει βγει ο ανάδοχος, έχει υπογραφεί η σύμβαση, γίνονται οι προετοιμασίες για την εγκατάσταση του εργοταξίου, προκειμένου να γίνουν όλα αυτά τα έργα αναβάθμισης ούτως ώστε σε 14 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης να αλλάξει η εικόνα στην πύλη αυτή εισόδου της χώρας μας από την Τουρκία, όχι μόνο από άποψη αισθητικής, αλλά και ουσίας.»

Ο γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης στάθηκε στο γεγονός ότι οι παρεμβάσεις θα βελτιώσουν τους χώρους όπου εργάζονται άνθρωποι από διαφορετικές υπηρεσίες, όπως η ΑΑΔΕ, οι Διευθύνσεις Κτηνιατρικού Ελέγχου, η ΕΛ.ΑΣ και στεγάζονται στον συνοριακό σταθμό.

«Όλες αυτές οι υπηρεσίες λοιπόν που έχουν τον κρίσιμο ρόλο στα σύνορα σε 14 μήνες, με τη πορεία εξέλιξης των έργων θα βρίσκονται σε ένα άλλο περιβάλλον», ανέφερε.

Για τον Συνοριακό Σταθμό των Ευζώνων είπε ότι έχει ενταχθεί σε χρηματοδοτικό εργαλείο. Ο Συνοριακός Σταθμός των Καστανιών προβλέπεται να ανακατασκευαστεί και τον Ιούλιο υπογράφθηκε η προγραμματική σύμβαση.

Με διαδικασίες fast track και πρότυπο για τα υπόλοιπα δημόσια έργα

Ο κ. Γαλαμάτης σημείωσε πως τα έργα υλοποιούνται με διαδικασίες fast track, όπως αποτυπώνεται έμπρακτα και στους Κήπους

Η κυβέρνηση, πρόσθεσε, τον Νοέμβριο του 2024, με ένα νέο θεσμικό πλαίσιο απέδωσε την αρμοδιότητα για τους Συνοριακούς Σταθμούς στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις.

«Από εκεί και πέρα όλη η υπόλοιπη διαδικασία με υποδειγματικό τρόπο από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς οδήγησε το έργο να ξεκινήσει πριν κλείσει ένας χρόνος από την ψήφιση του νόμου. Με τον ίδιο βηματισμό σκοπεύουμε να προχωρήσουμε και στις επόμενες παρεμβάσεις στους Συνοριακούς μας Σταθμούς», υπογράμμισε.

Δήλωσε αποφασισμένος οποιαδήποτε καθυστέρηση στην υλοποίηση των έργων, από οπουδήποτε και αν προέρχεται να υποδεικνύεται δημόσια, προκειμένου ο κάθε φορέας να αναλαμβάνει την ευθύνη του. «Πιστεύω ότι αυτή η στάση ευθύνης θα βοηθήσει και ίσως θα αποτελέσει και πρότυπο για τα υπόλοιπα δημόσια έργα», πρόσθεσε.

Συνοψίζοντας, υπογράμμισε πως η μέχρι τώρα πορεία υλοποίησης του έργου στους Κήπους «αποτελεί ένα υπόδειγμα για το πως μπορεί να εκτελεστεί γρήγορα και ποιοτικά ένα δημόσιο έργο».

Αναφερόμενος στα έργα στους Ευζώνους, υπογράμμισε ότι στόχος αποτελεί να αποφευχθεί η ταλαιπωρία και η κυκλοφοριακή φόρτιση που παρατηρήθηκε το καλοκαίρι. Μια γρήγορη και πιο ασφαλής είσοδο στη χώρα μας, συνέχισε, «θα έχει μια άμεση αντανάκλαση στο τουριστικό προϊόν και την ελκυστικότητα των περιοχών μας, ιδιαίτερα των περιοχών της Βορείου Ελλάδος».

Ο κ. Γαλαμάτης ανακοίνωσε ότι μέσα στον Σεπτέμβριο, κατά την επόμενη επίσκεψη του στον Έβρο θα συγκαλέσει ευρεία σύσκεψη με τη συμμετοχή της τοπικής αυτοδιοίκησης, της ΕΛ.ΑΣ της ΑΑΔΕ, της Εγνατίας Οδού και όλων των εμπλεκόμενων φορέων, με στόχο την βελτίωση της εικόνας των δρόμων μετά τους Συνοριακούς Σταθμούς, την οποία αλλοιώνουν ασυνείδητοι οδηγοί που πετούν σκουπίδια.

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των έργων παρουσίασε η Ναυσικά Σταυρίδου στέλεχος της διεύθυνσης τεχνικού ελέγχου στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση, η οποία εξήρε τη συνεργασία με το υπουργείο Εσωτερικών και πρόσθεσε ότι με τη νομοθετική ρύθμιση για τις αρμοδιότητες βοήθησε να «επιλύσουμε προβλήματα τα οποία χρόνια είχαμε με τους Συνοριακούς Σταθμούς και να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε να βρούμε χρηματοδοτικό εργαλείο και να υλοποιήσουμε αυτά τα μεγάλα έργα.

«Τα έργα έχουν χαρακτηριστεί στρατηγικής σημασίας και έχουν ενταχθεί στις συμβάσεις στρατηγικής σημασίας το οποίο σημαίνει ότι και η ωρίμανση και η δημοπράτηση είναι σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας, πρώην ΤΑΙΠΕΔ, το οποίο μας βοηθά πάρα πολύ στην επίσπευση τόσο των διαδικασιών των απαλλοτριώσεων όσο και στην διαδικασία της υλοποίησης των μελετών και των έργων»

«Και τα τρία έργα είναι στρατηγικής σημασίας τα οποία βρίσκονται σε διαφορετική τροχιά υλοποίησης. Πιο προχωρημένο είναι το έργο των Κήπων στο οποίο αναμένουμε εντός του επόμενου μήνα την έναρξη των εργασιών. Στη συνέχεια έπεται το έργο των Ευζώνων το οποίο είναι σε μια καλή φάση του masterplan, έχουμε προβεί και σε κάποιες προκαταρκτικές ενέργειες για το κομμάτι των απαλλοτριώσεων και αναμένουμε μάλλον μέσα στο 2026 να ξεκινήσουμε και τις διαδικασίες υλοποίησης μελέτης και κατασκευής.

Και τρίτο είναι το κομμάτι των Καστανιών που εκεί δεν θα έχουμε αναβάθμιση του Σταθμού, θα έχουμε ολική μετεγκατάσταση με ένα σύγχρονο Σταθμό και φιλοδοξούμε κιόλας και ένα κτίριο μηδενικής κατανάλωσης με χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας που θα αποτελεί και αητό έναν πρότυπο Σταθμό», τόνισε.

Για επένδυση στην ασφάλεια και τη βελτίωση στην καθημερινότητα των πολιτών μίλησε ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Τεχνικού Ελέγχου, Αναστάσιος Καραβανάς και ευχαρίστησε την πολιτική ηγεσία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και τον ανάδοχο του έργου.

Την ετοιμότητα της υπηρεσίας του να συμβάλλει στην υλοποίηση του έργου εξέφρασε ο προϊστάμενος της Τελωνειακής Περιφέρειας Θεσσαλονίκης Ιωάννη Μάρκοβιτς.

Τη διαβεβαίωση ότι το έργο κινείται σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα παρείχε ο διευθύνων σύμβουλος της αναδόχου εταιρείας «Τ.Ε.Κ. Θεσσαλονίκης Α.Ε.», Κωνσταντίνος Ράπτης-Μπιμπλιάς, προσθέτοντας ότι η Αποκεντρωμένη διοίκηση εργάζεται με ταχύτατους ρυθμούς.

Τι έργα προβλέπονται

Συνοριακός Σταθμός Κήπων

Ο ΣΣ Κήπων αποτελεί σημείο ελέγχου τόσο επιβατικών όσο και εμπορευματικών οχημάτων. Ο ΣΣ Κήπων, ένας από τους σημαντικότερους συνοριακούς σταθμούς της χώρας, αντιμετωπίζει προβλήματα λόγω του περιορισμένου διαθέσιμου χώρου, της παλαιότητας των υφιστάμενων υποδομών και των αναγκών σε σύγχρονες εγκαταστάσεις ελέγχου (τελωνειακός, κτηνιατρικός, φυτοϋγειονομικός, NARC CONTROL).

Προτεινόμενες Επεμβάσεις:

Επέκταση των υποδομών με νέα ανεξάρτητη γραμμή ελέγχου διεθνών εμπορικών μεταφορών.

Κατασκευή απολυμαντηρίου, γεφυροπλάστιγγας, νέων κτιρίων φυτοϋγειονομικού και κτηνιατρικού ελέγχου.

Δημιουργία χώρων στάθμευσης και στεγασμένων υποδομών για X-RAY ελέγχους.

Κατασκευή νέου κτιρίου NARC CONTROL και λοιπών εγκαταστάσεων.

Ενεργειακή και αισθητική αναβάθμιση υφιστάμενων κτιρίων.

Χρονοδιάγραμμα:

Υπογραφή σύμβασης στρατηγικής σημασίας (ΑΔΜΘ – ΥΠΕΣ – ΕΕΣΥΠ) : Απρίλιος 2024

Ένταξη σε χρηματοδοτικό εργαλείο: Αύγουστος 2024

Διαγωνισμός και προϋπολογισμός έργου (μελετοκατασκευή – fast track): Ιανουάριος – Ιούλιος 2025 και € 13.000.000

Υπογραφή σύμβασης με ημερομηνία και όνομα αναδόχου: Υπογραφή 8-7-2025 και ο ανάδοχος είναι η ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με διακριτικό τίτλο ΤΕΚ Θεσσαλονίκης Α.Ε.

Εκτιμώμενη Έναρξη εργασιών κατόπιν δικαστικής απόφασης: Νοέμβριος 2025

Ολοκλήρωση: εντός 14 μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης (εξαιρούμενης της περιόδου ολοκλήρωσης της διαδικασίας απαλλοτριώσεων)

Συνοριακός Σταθμός Ευζώνων

Ο ΣΣ Ευζώνων αποτελεί σημείο ελέγχου τόσο επιβατικών όσο και εμπορευματικών οχημάτων.

Ο ΣΣ Ευζώνων είναι ο σημαντικότερος από πλευράς αριθμού διελεύσεων συνοριακός σταθμός της χώρας. Αντιμετωπίζει και αυτός προβλήματα λόγω του περιορισμένου διαθέσιμου χώρου, της παλαιότητας των υφιστάμενων υποδομών και των αναγκών σε σύγχρονες εγκαταστάσεις ελέγχου (τελωνειακός, κτηνιατρικός, φυτοϋγειονομικός, NARC CONTROL).

Προτεινόμενες Επεμβάσεις:

διαμόρφωση οδού πρόσβασης προς τις νέες εγκαταστάσεις ελέγχου με ξεχωριστή διέλευση υπέρβαρων και υπερμεγεθών φορτίων και λωρίδα ταχείας διέλευσης (green line)

κατασκευή νέων κτιρίων φυτοϋγειονομικού και κτηνιατρικού ελέγχου

κατασκευή νέων εγκαταστάσεων διαβατηριακού και τελωνειακού ελέγχου, που περιλαμβάνει: νέο κτίριο διαμονής σκύλων ανιχνευτών, νέα κατασκευή γεφυροπλάστιγγας κλπ.

νέο κτίριο NARC CONTROL

υποσταθμού της Δ.Ε.Η

δημιουργία στεγασμένου χώρου για τον έλεγχο οχημάτων μέσω X-RAY

περίφραξη τύπου «ΝΑΤΟ ΙΙ»

Χρονοδιάγραμμα:

Υπογραφή σύμβασης στρατηγικής σημασίας (ΑΔΜΘ – ΥΠΕΣ – ΕΕΣΥΠ): Ιούλιος 2025

Ένταξη σε χρηματοδοτικό εργαλείο: Αύγουστος 2025 (ημερομηνία ένταξης: 12/08/2025, χρηματοδοτικό εργαλείο: ΕΠΑ ΤΟΜΕΑΚΟ Υπουργείο Εσωτερικών, προϋπολογισμός: € 25.000.000)

Εκτιμώμενη Διάρκεια Διαγωνισμού έργου (μελετοκατασκευή – fast track): Ιανουάριος – Ιούλιος 2026

Εκτιμώμενη Έναρξη εργασιών: Σεπτέμβριος 2026

Ολοκλήρωση: εντός 14 μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης (εξαιρούμενης της περιόδου ολοκλήρωσης της διαδικασίας απαλλοτριώσεων)

Συνοριακός Σταθμός Καστανέων

Ο ΣΣ Κήπων αποτελεί σημείο ελέγχου μόνο επιβατικών οχημάτων.

Ο ΣΣ Καστανέων λειτουργεί σε στενή γειτνίαση με οικισμό και σε έκταση ανεπαρκή για τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές. Παρά τις βελτιώσεις που έγιναν, δεν υπάρχει πλέον δυνατότητα περαιτέρω επέκτασης, γεγονός που καθιστά αναγκαία τη μετεγκατάστασή του.

Προτεινόμενες Επεμβάσεις:

Νέα εγκατάσταση σε έκταση 2,5 στρεμμάτων με σύγχρονο διώροφο κτίριο για τελωνειακό και διαβατηριακό έλεγχο.

Νέες λωρίδες κυκλοφορίας και ξεχωριστή λωρίδα για λεωφορεία.

Δημιουργία χώρου κατασχεμένων, νέου βιολογικού καθαρισμού και σύγχρονων δικτύων.

Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών, γεωθερμίας και αυτόματων συστημάτων παρακολούθησης.

Χρονοδιάγραμμα: