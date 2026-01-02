Δεν θα πραγματοποιηθούν τα δρομολόγια του Σαββάτου από Πειραιά και Ραφήνα προς Τήνο λόγω κακοκαιρίας

Εξαιτίας των δυσμενών καιρικών συνθηκών που αναμένεται να επικρατήσουν στα πελάγη του Αιγαίου, σύμφωνα με τις προβλέψεις της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (ΕΜΥ), δεν θα πραγματοποιηθούν τα αυριανά ακτοπλοϊκά δρομολόγια προς την Τήνο από τον Πειραιά και από τη Ραφήνα.

Ειδικότερα, ισχύουν οι παρακάτω τροποποιήσεις δρομολογίων:

Blue Star MYCONOS

Σάββατο 03/01/2026: Άφιξη στη Μυτιλήνη στις 07:30 - παραμονή στο λιμάνι της Μυτιλήνης - Αναχώρηση στις 17:00 (αντί 08:45) για Λήμνο 21:05-21:30, άφιξη στη Θεσσαλονίκη 03:05.

Κυριακή 04/01/2026: Αναχώρηση από Θεσσαλονίκη στις 07:00 (αντί 03/01/2026 στις 21:30) για Λήμνο 12:30-13:00, Μυτιλήνη 17:05-18:00, Χίο 20:15-20:35, Βαθύ 23:10-23:40, Καρλόβασι 00:20-00:50, Φούρνοι 01:40-01:50, Εύδηλο 02:45-03:15, Μύκονο 05:20-05:40, Σύρο 06:25-06:45, άφιξη στον Πειραιά στις 10:20 και κατόπιν ως εγκεκριμένα.

Δεν απαιτείται αλλαγή εισιτηρίων.

Blue Star PAROS

Σάββατο 03/01/2026: Το δρομολόγιο του πλοίου από Πειραιά 07:30 για Σύρο, Τήνο, Μύκονο και επιστροφή, δεν θα πραγματοποιηθεί.

Απαιτείται αλλαγή εισιτηρίων, επικοινωνήστε με το πρακτορείο που κάνατε την κράτησή σας.

Εάν την κάνατε από το τηλεφωνικό μας κέντρο, το site μας ή το mobile app seamore, καλέστε μας στο 210 8919800.

Blue Star DELOS

Σάββατο 03/01/2026: Το δρομολόγιο του πλοίου από Πειραιά 07:25 για Πάρο, Νάξο, Σαντορίνη και επιστροφή, δεν θα πραγματοποιηθεί.

Απαιτείται αλλαγή εισιτηρίων, επικοινωνήστε με το πρακτορείο που κάνατε την κράτησή σας.

Εάν την κάνατε από το τηλεφωνικό μας κέντρο, το site μας ή το mobile app seamore, καλέστε μας στο 210 8919800.

Ταχύπλοα σαρωνικού

Τα παρακάτω δρομολόγια ΔΕΝ θα πραγματοποιηθούν:

Παρασκευή 02/01/2026 στις 17:00 από Πειραιά για Πόρο, Ύδρα, Ερμιόνη, Σπέτσες και Πόρτο Χέλι με το AERO HIGHSPEED 3

Σάββατο 03/01/2026:

στις 06:00 από Πόρτο Χέλι για Σπέτσες, Ερμιόνη, Ύδρα, Πόρο και Πειραιά με το AERO HIGHSPEED 3

στις 08:30 από Πειραιά για Αίγινα και Αγκίστρι με επιστροφή με το AERO HIGHSPEED 2

στις 09:00 από Πειραιά για Πόρο, Ύδρα και Σπέτσες με επιστροφή με το FLYING CAT 3

στις 10:40 από Πειραιά για Αίγινα με επιστροφή με το AERO HIGHSPEED 2

στις 11:30 από Πειραιά για Αίγινα και Αγκίστρι με επιστροφή με το AERO HIGHSPEED 3

στις 12:30 από Πειραιά για Αίγινα και Αγκίστρι με επιστροφή με το AERO HIGHSPEED 2

στις 14:40 από Πειραιά για Αίγινα με επιστροφή με το AERO HIGHSPEED 2

στις 16:30 από Πειραιά για Αίγινα και Αγκίστρι με επιστροφή με το AERO HIGHSPEED 2

στις 17:00 από Πειραιά για Πόρο, Ύδρα, Ερμιόνη, Σπέτσες και Πόρτο Χέλι με το AERO HIGHSPEED 3

Κυριακή 04/01/2026 στις 06:00 από Πόρτο Χέλι για Σπέτσες, Ερμιόνη, Ύδρα, Πόρο και Πειραιά με το AERO HIGHSPEED 3

Απαιτείται αλλαγή εισιτηρίων, επικοινωνήστε με το πρακτορείο που κάνατε την κράτησή σας.