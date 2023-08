Copernicus: Σε 77.262 εκτάρια ανέρχονται τα καμμένα σε Ανατ. Μακεδονία και Θράκη

Αποκαρδιωτική είναι η καταγραφή των καμμένων στη βορειοανατολική Ελλάδα από το Copernicus την ώρα που αναμένεται επιδείνωση των πυρομετεωρολογικών συνθηκών αύριο Σάββατο για την περιοχή.

Σύμφωνα με την τρίτη καταγραφή, η συνολική καμένη έκταση στην Ανατολική Μακεδονία και την Θράκη από την πυρκαγιά που εξακολουθεί να μαίνεται έφτασε τα 77.262 εκταάρια, δηλαδή επιπλέον 4.971 εκτάρια μέσα σε μόλις 24 ώρες.

Our Rapid Mapping Team delivered its 3rd Monitoring Product for the catastrophic wildfire that continues to ravage East Macedonia & Thrace Region



A total burnt area of 77,262 ha has been detected in the VHR satellite imagery (+4,917 ha in 24h)