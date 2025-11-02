Βορίζια: Έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. για το ποιος έδωσε εντολή να μπει η βόμβα, εμπλέκονται και μέλη τρίτης οικογένειας

Καταιγιστικές είναι οι εξελίξεις μετά το αιματηρό επεισόδιο με δύο νεκρούς στα Βορίζια Ηρακλείου το πρωί του Σαββάτου, καθώς οι έρευνες της αστυνομίας επικεντρώνονται στην ανεύρεση του προσώπου που έδωσε εντολή να μπει η βόμβα στο υπό κατασκευή σπίτι, γεγονός που αποτέλεσε και τη θρυαλλίδα για να ξεσπάσει η βέντετα. Παράλληλα, εξετάζεται ότι μεταξύ των κατηγορούμενων, αλλά και των παθόντων στην αιματηρή συμπλοκή βρίσκονται και μέλη τρίτης οικογένειας που έχει όμως συγγενικούς δεσμούς με τη μία από τις δύο βασικές εμπλεκόμενες.

Μέλη αυτής της τρίτης οικογένειας είχαν πρωταγωνιστήσει προ ετών σε κινητοποιήσεις Κρητικών αγροτών και κτηνοτρόφων στην Αθήνα.

Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση στους δύο τραυματίες στο ΠΑΓΝΗ

Την ίδια στιγμή, ποινικές διώξεις για ανθρωποκτονία από πρόθεση και απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή ασκήθηκαν το απόγευμα της Κυριακής σε βάρος των δύο φρουρούμενων τραυματιών που νοσηλεύονται στο ΠΑΓΝΗ, μετά τη βεντέτα στα Βορίζια.

Οι διώξεις αφορούν τη δολοφονία του 39χρονου ενώ οι κατηγορούμενοι είναι ο 25χρονος αδελφός του 27χρονου ιδιοκτήτη της κατοικίας όπου σημειώθηκε η έκρηξη, καθώς και ένας ακόμη κάτοικος του χωριού.

Kαι στους δύο δόθηκε προθεσμία να απολογηθούν την Πέμπτη. Εισαγγελέας και ανακρίτρια μετέβησαν μετά τις 4.30 στο ΠΑΓΝΗ για την άσκηση των ποινικών διώξεων και την προθεσμία για τις απολογίες.

Και οι δύο τραυματίες, οι οποίοι κρατούνται στον ειδικό θάλαμο, φέρονται να αναρρώνουν ταχέως.

Ωστόσο, όπως δήλωσε η εκπρόσωπος της ΕΛ.ΑΣ. Κωνσταντία Δημογλίδου στην ΕΡΤ, η αστυνομία θεωρεί βέβαιο ότι εμπλέκονται και άλλα άτομα και από τις δύο οικογένειες, αλλά δεν υπάρχουν συγκεκριμένες μαρτυρίες μέχρι στιγμής. Για το λόγο αυτό οι έρευνες είναι σε πλήρη εξέλιξη, όχι μόνο στο χωριό, αλλά και σε άλλα σημεία της περιοχής που μπορεί να χρησιμοποιηθούν ως κρυψώνες.

Παράλληλα είναι σε εξέλιξη και η έρευνα για την έκρηξη στην υπό κατασκευή οικία, που αποτέλεσε την αφορμή για όσα τραγικά ακολούθησαν.

Όπως είπε η κ. Δημογλίδου, μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν στοιχεία που να δείχνουν ότι πίσω από την έκρηξη είναι κάποια από τις δύο οικογένειες και μέχρι στιγμής, επισήμως, οι δράστες είναι άγνωστοι. Ωστόσο έχει ερευνηθεί σχολαστικά ο χώρος και έχουν ληφθεί στοιχεία από το Τμήμα Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών, τα οποία έχουν σταλεί για ανάλυση.

Υπενθυμίζεται ότι η κηδεία του 39χρονου θα γίνει αύριο, Δευτέρα 3-11-2025 στις 2 μετά το μεσημέρι, ενώ η σορός του αναμένεται απόψε στο χωριό. Ισχυρότατες παραμένουν οι αστυνομικές δυνάμεις στην περιοχή.

Στα Βορίζια η σορός του 39χρονου θύματος του μακελειού

Στο σπίτι που διέμενε με την σύζυγο του και τα παιδιά τους, στα Βορίζια, μεταφέρθηκε λίγο πριν τις οκτώ το βράδυ της Κυριακής η σορός του 39χρονου άνδρα , που τραυματίστηκε θανάσιμα στη διάρκεια του μακελειού το πρωί του Σαββάτου.

Κλίμα οδυρμού επικράτησε όταν έφτασε η σορός στην περιοχή, με μέλη της οικογένειας του 39χρονου και συγγενείς να ξεσπούν σε φωνές και κλάματα .

Τέσσερις σφαίρες από δύο όπλα δέχθηκε ο 39χρονος - Τι έδειξε η νεκροψία

Τουλάχιστον τέσσερις βολές, από όπλα δύο διαφορετικών διαμετρημάτων, δέχθηκε ο 39χρονος άνδρας που βρήκε τραγικό θάνατο στη διάρκεια του μακελειού στα Βορίζια. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, από την νεκροψία-νεκροτομή που διενεργήθηκε προέκυψε ότι έφερε τραύματα στο αριστερό πόδι, διαμπερές τραύμα στον αριστερό ώμο, τραύμα στην αριστερή θωρακική χώρα και τραύμα στον κόκκυγα.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η ιατροδικαστική εξέταση στην 56χρονη γυναίκα, που επίσης έχασε τη ζωή της στη διάρκεια του μακελειού, έδειξε ότι ο θάνατος της οφείλεται σε διαμπερές τραύμα βολίδας με πύλη εισόδου από τον αριστερό ώμο και πύλη εξόδου δεξιά της κοιλιακής χώρας και όχι σε έμφραγμα όπως είχε αρχικά αναφερθεί.

Εν τω μεταξύ, εστάλη σήμερα στον εισαγγελέα, από την αστυνομία, η δικογραφία για το μακελειό, η οποία περιλαμβάνει, ως κατηγορούμενους για εμπλοκή στην αιματηρή συμπλοκή, πέντε άτομα. Πρόκειται για τους δύο τραυματίες, που νοσηλεύονται φρουρούμενοι στο ΠΑΓΝΗ και τρεις ακόμα από την ίδια οικογένεια.

Υπενθυμίζεται ότι αύριο και μεθαύριο, Δευτέρα 3 και Τρίτη 4 Νοεμβρίου, τα σχολεία σε Ζαρό και Βορίζια θα παραμείνουν κλειστά, ενώ, με απόφαση της υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφίας Ζαχαράκη, στην περιοχή θα φτάσει αύριο ειδική ομάδα παιδοψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών για τη στήριξη της σχολικής κοινότητας και ειδικά των μαθητών.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. για το μακελειό στα Βορίζια - Πολεμικό τυφέκιο, καραμπίνες, μαχαίρια στα ευρήματα των Αρχών

Την ακόλουθη ανακοίνωση εξέδωσε το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας, σχετικά με τις εξελίξεις στην υπόθεση του μακελειού στα Βορίζια χθες, Σάββατο 1-11-2025:

«Σε συνέχεια χθεσινής (01-11-2025) ανακοίνωσης, στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης έρευνας της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου, με τη συνδρομή του Αστυνομικού Τμήματος Φαιστού, διαπιστώθηκε η εμπλοκή, στο ένοπλο περιστατικό σε οικισμό της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου Κρήτης, -6- ατόμων, στα οποία περιλαμβάνεται ο 39χρονος θανών και οι δύο τραυματίες, που εξακολουθούν να νοσηλεύονται φρουρούμενοι.

Στο πλαίσιο αυτό, οι δύο τραυματίες (25 και 30 ετών) συνελήφθησαν, ενώ αναζητούνται 3 ακόμη άτομα (19, 25 και 29 ετών).

Παράλληλα, από πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, υλοποιήθηκε αστυνομική επιχείρηση από ειδικές δυνάμεις της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, του Τ.Ε.Κ.Α.Μ. και της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηρακλείου, κατά την οποία πραγματοποιήθηκαν έρευνες σε 10 οικίες.

Από τις έρευνες, μεταξύ άλλων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν πολεμικό τυφέκιο με γεμιστήρα, δίκαννο, 2 καραμπίνες, από τις οποίες η μία χωρίς σειριακό αριθμό, 145 φυσίγγια και 9 μαχαίρια, τα οποία θα αποσταλούν για εργαστηριακή εξέταση.

Για τα ανευρεθέντα - κατά περίπτωση - σχηματίστηκαν αυτοτελείς δικογραφίες από το Αστυνομικό Τμήμα Φαιστού ή συσχετίστηκαν με την υπό έρευνα υπόθεση, ενώ συνελήφθη ένας 54χρονος και προσήχθη ένα επιπλέον άτομο, προκειμένου εξετασθεί σχετικά με την υπόθεση.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε για ανθρωποκτονία σε συνδυασμό με παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα, επικίνδυνες σωματικές βλάβες, φθορά ξένης ιδιοκτησίας και έκρηξη, υποβλήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή για τα περαιτέρω.

Η έρευνα συνεχίζεται και για οποιαδήποτε εξέλιξη θα ακολουθήσει νεότερη ενημέρωση».

Σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες των Αρχών

Παράλληλα, σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των Αρχών στα Βορίζια του δήμου Φαιστού στο Ηράκλειο της Κρήτης όπου το πρωί του Σαββάτου σκοτώθηκαν δύο άνθρωποι από ανταλλαγή πυρών ανάμεσα σε μέλη δύο οικογενειών του χωριού.

Το πρωί της Κυριακής, ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας, με συνδρομή ομάδας της ΕΚΑΜ που κατέφθασε από την Αθήνα προχώρησαν στις προσαγωγές δύο ατόμων (ένα από κάθε οικογένεια), η μια εκ των οποίων μετατράπηκε σε σύλληψη.

Σε ό,τι αφορά τον 39χρόνο που τραυματίστηκε θανάσιμα, η ιατροδικαστική εξέταση αναμένεται να ολοκληρωθεί το μεσημέρι της Κυριακής, ενώ η κηδεία του που φαίνεται ότι απασχολεί ήδη τις αστυνομικές Αρχές, θα πραγματοποιηθεί τελικά το πρωί της Δευτέρας σε στενό οικογενειακό κύκλο.

Αγνοείται και ο 32χρονος γιος της γυναίκας που σκοτώθηκε στα Βορίζια

Την ίδια στιγμή, οι Αρχές έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του 32χρονου γιου της 56χρονης γυναίκας, ο οποίος παραμένει στα βουνά, έχοντας εξαφανιστεί μετά το ξέσπασμα της βεντέτας ανάμεσα στις δύο οικογένειες.

Η ιατροδικαστική έκθεση που ολοκληρώθηκε, ανατρέπει πλήρως τα δεδομένα, καθώς επιβεβαιώνει ότι νεκροί υπάρχουν και από τις δύο πλευρές, ανάμεσά τους και η 56χρονη γυναίκα η οποία τελικά πέθανε από σφαίρα και οχι από ανακοπή όπως ειπώθηκε το Σάββατο. Το γεγονός αυτό, όπως εκτιμούν άνθρωποι της περιοχής, ίσως συμβάλει στο να ηρεμήσουν τα πνεύματα, καθώς και οι δύο οικογένειες μετρούν από μία απώλεια.

Το χωριό παραμένει σε κλίμα έντασης, με τους κατοίκους να ζητούν να αποκαλυφθεί η αλήθεια. Όπως τονίζουν, μόνο όταν εντοπιστεί ποιος τοποθέτησε τον εκρηκτικό μηχανισμό θα μπορέσει να αποδοθεί δικαιοσύνη και να κλείσει ο κύκλος του αίματος. Παράλληλα, υπάρχουν μάρτυρες που, σύμφωνα με συγγενείς της 56χρονης, μπορούν να δώσουν κρίσιμες καταθέσεις για το πώς μπήκε η βόμβα και πώς στήθηκε η φονική ενέδρα.

Αύριο το πρωί, σε στενό οικογενειακό κύκλο, θα τελεστεί η κηδεία του 39χρονου άνδρα, ενώ η κηδεία της 56χρονης, που μεταφέρθηκε στα Χανιά, δεν έχει ακόμη οριστεί.

Επικοινώνησε με συγγενικά πρόσωπα ο αδερφός της 56χρονης που σκοτώθηκε στα Βορίζια - Κρύβεται στα βουνά

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο αδερφός της 56χρονης γυναίκας που έχασε τη ζωή της κατά τη διάρκεια της αιματηρής συμπλοκής από πυροβολισμό επικοινώνησε με την οικογένειά του από άγνωστη τοποθεσία στα βουνά, λέγοντας μόνο πως είναι καλά, πριν κλείσει το τηλέφωνο.

Ο 49χρονος, που φέρεται να έχει διαφύγει αμέσως μετά το αιματηρό περιστατικό, κρύβεται για να μην συλληφθεί από την αστυνομία, η οποία συνεχίζει τις έρευνες στην περιοχή.

Ανησυχία για ξέσπασμα νέου κύκλου βίας

Σημειώνεται πως την Κυριακή είναι προγραμματισμένη η κηδεία ενός εκ των θυμάτων, του 35χρονου πατέρα 5 παιδιών που έχασε τη ζωή του από τους πυροβολισμούς του Σαββάτου.

Στο χωριό επικρατεί ανησυχία για ενδεχόμενο νέων εντάσεων με αφορμή την κηδεία και σε αυτό το πλαίσιο στην περιοχή βρίσκονται ιδιαίτερα μεγάλες αστυνομικές δυνάμεις, με τη συνδρομή μονάδας της ΕΚΑΜ που έφτασε στην Κρήτη από την Αθήνα.

Οι αστυνομικοί συνέχισαν τις έρευνες καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας, «πόρτα – πόρτα» στα σπίτια του χωριού, ενώ εξετάζονται και πιθανά σημεία διαφυγής μέσα από το φαράγγι που βρίσκεται κοντά στα Βορίζια.

Οι έρευνες θα συνεχιστούν και τις επόμενες ημέρες, ενώ σε επιφυλακή βρίσκεται όλη η αστυνομική δύναμη του Ηρακλείου.

Η κατάσταση της υγείας των τραυματιών

Στα νοσοκομεία του Ηρακλείου νοσηλεύονται συνολικά 14 τραυματίες. Δύο από αυτούς νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση στο ΠΑΓΝΗ και φρουρούνται, καθώς θεωρείται ότι συμμετείχαν στην ένοπλη συμπλοκή. Από την πρώτη στιγμή, η Αστυνομία μερίμνησε να μεταφερθούν σε διαφορετικά νοσηλευτικά ιδρύματα τα μέλη των δύο οικογενειών, προκειμένου να αποφευχθεί νέα σύγκρουση.

Ο διοικητής του ΠΑΓΝΗ, Γιώργος Χαλκιαδάκης, μιλώντας στην ΕΡΤ για την κατάσταση των τραυματιών, είπε ότι μια γυναίκα 52 ετών φέρει τραύμα στο αριστερό χέρι και δύο άντρες έχουν τραυματιστεί στα κάτω άκρα. Διευκρίνισε δε, ότι η κατάσταση τους είναι καλή και δεν κινδυνεύει η υγεία τους.

Τα μέλη των δύο οικογενειών που έχουν τραυματιστεί, νοσηλεύονται σε δύο διαφορετικά νοσοκομεία, τα οποία φρουρούνται.

Δημογλίδου: Σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες

Σύμφωνα με την εκπρόσωπο Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, «έχουν πραγματοποιηθεί από την πρώτη στιγμή -10- κατ’ οίκον έρευνες, ενώ σήμερα οι συνάδελφοι συνεχίζουν τις έρευνες σε οικίες. Ήδη, έχουν πραγματοποιηθεί -8-. Έχει προκύψει μία σύλληψη σήμερα από την περιοχή και μία προσαγωγή. Εξετάζονται για το περιστατικό καθώς η προανάκριση δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη.

Υπάρχουν ευρήματα σε δύο οικίες και οι έρευνες θα συνεχιστούν και σήμερα και για τις επόμενες ημέρες. Όχι μόνο στην περιοχή αλλά και σε κοντινά χωριά, σε διπλανές περιοχές όπου χρειαστεί, ώστε όλοι οι εμπλεκόμενοι στο περιστατικό να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη».

Υπήρχαν πολλά περιστατικά μεταξύ των δύο οικογενειών στο χωριό

Μιλώντας την Κυριακή στο Mega, η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντίνα Δημογλίδου, ανέφερε σχετικά: «Στο παρελθόν υπήρχαν πολλά περιστατικά μεταξύ των δύο οικογενειών. Είχαν αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα να απασχολήσουν την αστυνομία. Τώρα μας έρχονται κάποια περιστατικά, τα οποία όταν συνέβησαν δεν μας αναφέρθηκαν ποτέ ούτε από τη μία ούτε από την άλλη οικογένεια.

Η Αστυνομία ενημερώθηκε προχθές για εκρηκτικό μηχανισμό στην οικία ενός μέλους της μιας οικογένειας. Όταν έφτασε η αστυνομία, δεν υπήρχε αντιπαράθεση μεταξύ των δύο οικογενειών εκείνη την ώρα. Έμειναν οι αστυνομικές δυνάμεις στο σημείο για να γίνει αυτοψία, και έμεινε και περιπολικό και το βράδυ στο χωριό, παρόλο που δεν είχε δοθεί η πληροφορία στην αστυνομία ότι υποψιάζονται μέλη της άλλης οικογένειας. Δεν προκύπτει από την προανάκριση ότι μία οικογένεια υποψιάζεται την άλλη για τον εκρηκτικό μηχανισμό. Δεν υπάρχει στοιχείο που να αποδεικνύει ότι τον εκρηκτικό μηχανισμό τον έβαλε η άλλη πλευρά».

Η ίδια πρόσθεσε πως «σε ένα άλλο σημείο του χωριού, ο άνδρας που έπεσε νεκρός, έφτασε στο χωριό, δεν ήταν στο χωριό, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες – συνάντησε μέλη της άλλης οικογένειας σε ένα κεντρικό σημείο και από εκεί ξεκίνησε το περιστατικό. Από χθες έχουν πραγματοποιηθεί πολλές κατ’οίκον έρευνες, γιατί δεν έχει βρεθεί οπλισμός, ούτε αυτός που χρησιμοποιήθηκε. Τα μέλη των δύο οικογενειών μετέφεραν μόνοι τους με τα ΙΧ τους και νεκρούς και τραυματίες και δεν μεταφέρθηκαν με τη διαδικασία που προβλέπεται».

«Όταν έφτασε η Αστυνομία στο σημείο είχε εξαφανιστεί ο οπλισμός που χρησιμοποιήθηκε. Υπάρχουν ευρήματα από τις κατ’οίκον έρευνες, ωστόσο δεν βοηθούν ουσιαστικά τις έρευνες. Έχουμε δύο εμπλεκόμενους, οι οποίοι είναι τραυματίες και είναι στο νοσοκομείο και φαίνεται από τα στοιχεία της ΕΛ.ΑΣ., ότι εμπλέκονται στο περιστατικό. Υπάρχουν αναφορές για ακόμη δύο άτομα που εμπλέκονται. από την καταμέτρηση δεν έπεσαν 2.000 σφαίρες. Έχουν καταγραφεί δεκάδες σφαίρες» συμπλήρωσε η κ. Δημογλίδου.