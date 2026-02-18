Βιολάντα: Στον ανακριτή ο ιδιοκτήτης - Σφραγίστηκε το εργοστάσιο στον Πετρόπορο

Απολογείται σήμερα στον ανακριτή Τρικάλων ο ιδιοκτήτης της Βιολάντα, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες, προσήχθη από το πρωί στο δικαστικό μέγαρο Τρικάλων.

Οι δικηγόροι χθες πήραν προθεσμία για να προετοιμάσουν το απολογητικό υπόμνημα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το δεύτερο εργοστάσιο της επιχείρησης που βρίσκεται στον Πετρόπορο, σφραγίστηκε από την αρμόδια υπηρεσία, ενώ αυτή την ώρα έξω από τα δικαστήρια Τρικάλων υπάρχουν συγκεντρωμένοι για να εκφράσουν συμπαράσταση στον ιδιοκτήτη της Βιολάντα.

Σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ, στο δεύτερο εργοστάσιο των Τρικάλων που διακόπηκε η λειτουργία του, διαπιστώνεται ότι υπάρχει μελέτη πυρασφάλειας για τα αρχικά 1.500 τ.μ της εγκατάστασης, όχι όμως για τα επιπλέον 1.500 τ.μ της επέκτασης, ενώ δεν έχει αρχειοθετηθεί η μελέτη πυρασφάλειας.

Επιπλέον, στη μελέτη πυρασφάλειας φαίνεται ότι υπάρχουν δύο δεξαμενές αερίου, αλλά στην επιχείρηση λειτουργούν τέσσερις.

Την Κυριακή εντοπίστηκαν σκαπτικά μηχανήματα να προβαίνουν σε «κρυφές» εκσκαφές, δίπλα από δεξαμενές και σωλήνες στις εγκαταστάσεις, του δεύτερου εργοστασίου.