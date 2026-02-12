«Βιολάντα»: Ολοκληρώθηκε η νέα έρευνα των στελεχών της ΔΑΕΕ - Καταθέτουν πολιτικοί μηχανικοί και τοπογράφοι

Ολοκληρώθηκε το πρωί της Πέμπτης η νέα έρευνα στο εργοστάσιο της Βιολάντα από τα έμπειρα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, μετά τις παραλήψεις και παρατυπίες που διαπιστώθηκαν τόσο στις δεξαμενές όσο και στα μέτρα ασφαλείας τα οποία θα «προέβλεπαν» τη διαρροή του προπανίου, η οποία προκάλεσε τη φονική έκρηξη.

Την ίδια ώρα, ανοίγει η «βεντάλια» των ευθυνών με νέο γύρο καταθέσεων, προκειμένου να φωτιστούν όλα τα «σκοτεινά» σημεία της υπόθεσης, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Μηχανολόγοι, τοπογράφοι και υπεύθυνοι εταιρειών που πιστοποίησαν την καλή λειτουργία των μοιραίων δεξαμενών προπανίου, αλλά και των σωληνώσεων στο εργοστάσιο, αναμένεται να καταθέσουν εντός της ημέρας στις Αρχές. Οι Αρχές επικεντρώνονται στους συγκεκριμένους επαγγελματίες, μετά από την μελέτη των πέντε τόμων εγγράφων που κατασχέθηκαν από τη «Βιολάντα».

Οι έρευνες θα συνεχιστούν στο σημείο της τραγωδίας με τα στελέχη της ΔΑΕΕ να αντλούν και άλλα στοιχεία από το σημείο της έκρηξης για να αναλυθούν από τους ειδικούς πραγματογνώμονες και να εξάγουν πολύτιμα συμπεράσματα.

Το εργοστάσιο αναμένεται να μείνει κλειστό και τις επόμενες ημέρες, προκειμένου να μην αλλοιωθούν σημαντικά στοιχεία της έρευνας ενώ η πτέρυγα που καταστράφηκε ολοσχερώς φυλάσσεται επί 24ώρου βάσεως.