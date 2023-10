Νέο βίντεο της πρεσβείας του Ισραήλ για τις δύο εβδομάδες πολέμου εναντίον της Χαμάς

Νέο βίντεο για τις δυο εβδομάδες του πολέμου του Ισραήλ με τη Χαμάς, η οποία στις 7 Οκτωβρίου εισέβαλε από τη Λωρίδα της Γάζας και δολοφόνησε δεκάδες αθώους Ισραηλινούς, ανήρτησε η πρεσβεία του Ισραήλ στην Αθήνα.

Η τρομοκρατική επίθεση της Χαμάς άφησε πίσω της 1.400 νεκρούς και 4.600 τραυματίες, ενώ 212 Ισραηλινοί πολίτες και στρατιώτες κρατούνται όμηροι στη Γάζα. Παράλληλα, οι τρομοκράτες έχουν εκτοξεύσει πάνω από 6.900 ρουκέτες από τη Γάζα προς το Ισραήλ.

War With Hamas

2 week recap:



🔻6,900+ rockets fired from Gaza at Israel (450+ failed launches inside Gaza).



🔻1,400+ killed.

🔻4,600+ injured.

🔻200+ hostages taken.



🔻1,000+ Hamas terrorists neutralized, many after infiltrating Israel.

🔻Dozens of senior Hamas terrorist…