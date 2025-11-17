Βίντεο από τα βίαια επεισόδια στο Πολυτεχνείο - Αδ. Γεωργιάδης: Ντροπή τους

Βίντεο από τα άγρια επεισόδια που σημειώθηκαν το μεσημέρι του Σαββάτου στο Πολυτεχνείο όταν ομάδες ακροαριστερών συνεπλάκησαν με αναρχικούς, δημοσίευσε στο Χ ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης.

Όπως αναφέρει ο υπουργός Υγείας «στο βίντεο που βλέπετε προβάλλονται εικόνες από τον ξυλοδαρμό αναρχικών ομάδων από κάποια μέλη της ΑΡ.Α.Σ. (Η οργάνωση Αριστερή Αντικαπιταλιστική Συσπείρωση (ΑΡ.Α.Σ.) είναι πολιτική οργάνωση της ελληνικής Αριστεράς, με κομμουνιστική – αντικαπιταλιστική κατεύθυνση) στο Πολυτεχνείο χθες (σ.σ. το Σάββατο)».

«Πέραν τώρα του αστείου και του τρολαρίσματος που τους κάνω εγώ για την συμπεριφορά τους, αυτές οι εικόνες βίας είναι εντελώς απαράδεκτες. Ντροπή τους!», σχολίασε ο κ. Γεωργιάδης.

Υπενθυμίζεται, ότι τόσο στο προαύλιο όσο και στο εσωτερικό του κτηρίου, λίγο μετά τις 9 το πρωί, την ώρα που άνοιγαν οι πύλες του Ιδρύματος για το κοινό, ξέσπασαν επεισόδια με αποτέλεσμα να τραυματιστούν ελαφρά κάποια άτομα και να σημειωθούν και μεγάλες υλικές ζημιές. Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΜέΡΑ25 τα επεισόδια έγιναν μεταξύ ακροαριστερών και αναρχικών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, για τα επεισόδια σχηματίζεται δικογραφία από την Κρατική Ασφάλεια.

Μετά τα επεισόδια ο Γιάνης Βαρουφάκης ανακοίνωσε ότι η Πολιτική Γραμματεία του ΜέΡΑ25 αποφάσισε να διακόψει τη συνεργασία με την ΑΡΑΣ.