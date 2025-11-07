Αυστηροποιείται το καθεστώς οπλοκατοχής και οπλοχρησίας - Οι 7 αλλαγές που φέρνει ο Χρυσοχοΐδης

«Το σχέδιό μας για τον έλεγχο της εγκληματικότητας θα προχωρήσει και θα προχωρήσει ακόμη πιο αποφασιστικά», είναι το μήνυμα που έστειλε, από το Ηράκλειο Κρήτης, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ο οποίος παραχώρησε συνέντευξη Τύπου την, Παρασκευή, συνοδευόμενος από τον Γενικό Περιφερειακό Αστυνομικό Διευθυντή Κρήτης, Υποστράτηγο Νικόλαο Σπυριδάκη και τον Επικεφαλής της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, Υποστράτηγο Φώτη Ντουίτση.

Στο πλαίσιο αυτό, ο αρμόδιος υπουργός προανήγγειλε νομοθετικές πρωτοβουλίες για την περαιτέρω αυστηροποίηση του καθεστώς της παράνομης οπλοφορίας και οπλοχρησίας

Ειδικότερα προτείνεται:

Κακουργηματική η παράνομη κατοχή ή μεταφορά πυροβόλου όπλου με πολύ συγκεκριμένο προσδιορισμό του είδους των πυροβόλων όπλων

Κακουργηματική η υποτροπή, δηλαδή κάθειρξη έως 10 ετών, σε περίπτωση που έχει ξαναδικαστεί αμετάκλητα για κακούργημα του ν. 2168/93 εντός δεκαετίας.

Πρόβλεψη επιβαρυντικών περιστάσεων: π.χ. υποτροπή σε περίπτωση πλημμελήματος, χρήση όπλων σε περιπτώσεις ζωοκλοπής, παράνομης βίας, εκβίασης

Επιβολή περιοριστικών όρων από Εισαγγελέα σε περίπτωση κινδύνου ζωής, όταν υπάρχει φιλονικία μεταξύ προσώπων ή ομάδων (με βάση οικογένεια, φυλή, χρώμα, εθνική ή εθνοτική καταγωγή, θρησκεία), όπως π.χ. απαγόρευση επικοινωνίας, προσέγγιση χώρων κατοικίας ή εργασίας, συμμετοχή σε συμβουλευτικά προγράμματα, παράδοση οπλισμού, εμφάνιση στο Α.Τ.

Ειδική διάταξη για απαλλαγή (δηλαδή για μη επιβολή ποινής) όποιου παραδίδει τον οπλισμό του εκουσίως στην Αστυνομία, εν όψει αυστηρών ελέγχων.

Αναθεώρηση του πλαισίου και επανεξέταση της έκδοσης των αδειών σκοποβολής.

Επειδή το έθιμο με τις μπαλωθιές δεν μπορεί να συνεχιστεί. Η διάταξη που αφορά την οπλοφορία ή την οπλοχρησία μέσα σε δημόσιους χώρους επεκτείνεται σε κοινωνικές εκδηλώσεις όπως οι γάμοι και οι εμποροπανηγύρεις

«Οι μπαλωθιές δεν μπορεί να συνεχιστούν», είπε και πρόσθεσε πως θα διευρυνθούν οι δημόσιοι χώροι, όπου η οπλοκατοχή και η οπλοφορία αποτελεί κακούργημα, ώστε να συμπεριληφθούν και οι κοινωνικές εκδηλώσεις με μεγάλο αριθμό συμμετεχόντων και οι εμποροπανηγύρεις και οι γαμήλιες εκδηλώσεις.

«Το ελληνικό FBI μόνιμα στην Κρήτη»

Παράλληλα, αναφερόμενος ξανά στο ελληνικό FBI, ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης ανακοίνωσε ότι «η υφιστάμενη δομή αφορά την αντιμετώπιση εγκλημάτων από εγκληματικές οργανώσεις. Όλα τα τμήματα της Αττικής εκπροσωπούνται και στη Θεσσαλονίκη και τώρα προχωρούμε σε αλλαγές στην Κρήτη».

Οι αλλαγές αυτές θα είναι τρεις και θα είναι οι εξής:

Το τμήμα αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος αναβαθμίζεται σε υποδιεύθυνση με 122 αστυνομικούς

Δημιουργείται νέο τμήμα ειδικών εγκληματικών δραστηριοτήτων στην υποδιεύθυνση Κρήτης για την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας στην Κρήτη. Από τους 122 οι 100 θα προσληφθούν και θα είναι παρόντες από την 1η Μαρτίου στη νέα υπηρεσία.

Οι 20 από τους 100 νέους θα αποτελέσουν τον επιχειρησιακό βραχίονα για δράσεις σε περιοχές που θα σαρωθούν με ελέγχους με έρευνες για ανάλυση πληροφοριών για τη δράση και την εξάρθρωση εγκληματικών οργανώσεων.

«Το ειδικό τμήμα θα κάνει στοχευμένες δράσεις για εγκλήματα κατά ζωής, οπλοχρησία, ζωοκλοπών, εκβιασμών κ.α. Στην Κρήτη πριν από 25 χρόνια ξεκινήσαμε με ίδρυση 6 Τμημάτων Αστυνομικών επιχειρήσεων με συνολικό δυναμικό σήμερα 240 αστυνομικούς», συμπλήρωσε ο υπουργός.

Ο υπουργός προχώρησε σε σημαντικές ανακοινώσεις παρουσιάζοντας τις επιχειρησιακές, αλλά και τις νομοθετικές πρωτοβουλίες που θα ληφθούν άμεσα με στόχο την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση του κοινού και του οργανωμένου εγκλήματος στην Κρήτη.

«Δεν θα κάνουν κουμάντο στο νησί οι τοπικές μαφίες και οι νταήδες. Ας το βάλουν καλά στο μυαλό τους. Δεν θα αφήσουμε να αμαυρώσουν αυτόν τον υπέροχο και ιστορικό τόπο η παραβατικότητα, η οπλοκατοχή, η βία. Το ποτήρι ξεχείλισε εδώ και καιρό», είπε σχετικά.

«Ξέρετε πολύ καλά ότι δεν έρχομαι σήμερα εδώ στην Κρήτη «εκ των υστέρων». Δεν είμαι εδώ για να επαναλάβω τα τετριμμένα. Είμαι εδώ, όπως ήμουν εδώ και πριν από λίγες εβδομάδες, για να δώσω ένα μήνυμα αποφασιστικότητας ότι το σχέδιό μας για τον έλεγχο της εγκληματικότητας θα προχωρήσει και θα προχωρήσει ακόμα πιο αποφασιστικά», είπε ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης και παρουσίασε στοιχεία εγκληματικότητας που αποδεικνύουν το σημαντικό έργο που κάνουν οι αστυνομικές Υπηρεσίες στο νησί.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, η εγκληματικότητα στην Κρήτη παρουσιάζει μια σταθερή μείωση, με χαμηλούς δείκτες σε σύγκριση με τα στοιχεία της Επικράτειας. Αυτό αποτελεί αποτέλεσμα μιας συνεχούς, καλά οργανωμένης και αποτελεσματικής δραστηριότητας της ΓΕΠΑΔ Κρήτης και του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης, είπε.

Ενδεικτικά, σύμφωνα με τα στοιχεία καταγράφεται μείωση στους σημαντικούς δείκτες εγκληματικότητας σε σχέση με την υπόλοιπη χώρα.

Η Κρήτη διατηρεί εξαιρετικά χαμηλά ποσοστά ανθρωποκτονιών με σχεδόν απόλυτη εξιχνίαση των υποθέσεων. Το 2023 στην Κρήτη σημειώθηκαν 3 ανθρωποκτονίες από πρόθεση, σε σύνολο 71 σε όλη τη χώρα, 4 το 2024 σε σύνολο 76 και στο δεκάμηνο της φετινής χρονιάς 3 σε σύνολο 54.

Επίσης, το τελευταίο δεκάμηνο, σε σύγκριση με το περσινό, καταγράφεται σημαντική μείωση στις περιουσιακές παραβάσεις. Ειδικότερα, καταγράφεται μείωση 11,65% σε κλοπές-διαρρήξεις και 10,53% σε ληστείες.

Σε ότι αφορά στις παραβάσεις του Νόμου περί όπλων, το 10μηνο του 2025, έγιναν 689 συλλήψεις. Τα κατασχεθέντα όπλα ήταν 1.222.