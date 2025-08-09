AtmoHub: Μέσα σε 4 ώρες ο καπνός από τη φωτιά στην Κερατέα έφτασε στα Αντικύθηρα

Όπως τονίζει ο κόμβος πληροφόρησης για την Ατμοσφαιρική Σύσταση στην Ελλάδα, AtmoHub οι πυκνοί καπνοί είναι ορατοί από το διάστημα στις δορυφορικές εικόνες της EUMETSAT που επεξεργάζεται το AtmoHub.

«Το πλούμιο του καπνού από την Κερατέα έφτασε στο Παρατηρητήριο ΠΑΓΓΑΙΑ του ΕΑΑ στα Αντικύθηρα σε 4 περίπου ώρες, διανύοντας απόσταση 240 χλμ. (με μέση ταχύτητα 60 χλμ/ώρα).

Παρατηρούμε επίσης μεταφερόμενο καπνό στο Αιγαίο από πυρκαγιές στην Τουρκία που επηρεάζουν την ποιότητα αέρα στην Αθήνα», σημειώνει το AtmoHub.